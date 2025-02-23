بلباو يستعرض بـ «سباعية» في «الليجا»



مدريد (أ ف ب)



واصل أتلتيك بلباو نتائجه الجيدة، وابتعد مجدداً في المركز الرابع عن فياريال، وذلك بفوزه الكاسح على ضيفه المنقوص عددياً بلد الوليد متذيل الترتيب 7-1 في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل النادي الباسكي اللقاء، وهو في المركز الرابع بفارق نقطة فقط أمام فياريال، بعد فوز الأخير على مضيفه رايو فايكانو 1-0، لكنه تمكن من الابتعاد مجدداً بفارق أربع نقاط، بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة السادسة عشرة توالياً، وتحديداً منذ الخسارة أمام جيرونا 1-2 في 6 أكتوبر.

وللمرة الأولى منذ سبتمبر 2022 ضد إلتشي، سجل بلباو أربعة أهداف في الشوط الأول عبر ميكل خاوريجيسار (10) ونيكو وليامز (35)، والمغربي الأصل مروان سنادي (43) وأويهان سانسيت (2+45) الذي رفع رصيده إلى 13 هدفاً في المركز الثالث على لائحة الهدافين.

وبعدما بدأ بلد الوليد الشوط الثاني بتقليصه الفارق عبر السنغالي مامادو سيلا (47)، تعرض لضربة بطرد لاعب الوسط الكرواتي ستانكو يوريتش بالإنذار الثاني (56)، ما مهد الطريق أمام بلباو لإضافة ثلاثة أهداف أخرى عبر نيكو وليامز الذي سجل هدفه الثاني (66)، وجوركا جوروسيتا (69) والغاني-الإسباني إنياكي وليامز (88).

وبهزيمته الثامنة عشرة للموسم، تجمد رصيد بلد الوليد عند 15 نقطة في المركز الأخير بفارق 8 نقاط عن منطقة الأمان، فيما بقي بلباو في قلب الصراع حتى على الزعامة، بما أنه لا يتخلف سوى بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر.