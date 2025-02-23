الإثنين 24 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بلباو يستعرض بـ «سباعية» في «الليجا»

بلباو يستعرض بـ «سباعية» في «الليجا»
23 فبراير 2025 19:29

 
مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
أنشيلوتي: مودريتش «هدية لكرة القدم»
ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات في «الليجا»


واصل أتلتيك بلباو نتائجه الجيدة، وابتعد مجدداً في المركز الرابع عن فياريال، وذلك بفوزه الكاسح على ضيفه المنقوص عددياً بلد الوليد متذيل الترتيب 7-1 في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ودخل النادي الباسكي اللقاء، وهو في المركز الرابع بفارق نقطة فقط أمام فياريال، بعد فوز الأخير على مضيفه رايو فايكانو 1-0، لكنه تمكن من الابتعاد مجدداً بفارق أربع نقاط، بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة السادسة عشرة توالياً، وتحديداً منذ الخسارة أمام جيرونا 1-2 في 6 أكتوبر.
وللمرة الأولى منذ سبتمبر 2022 ضد إلتشي، سجل بلباو أربعة أهداف في الشوط الأول عبر ميكل خاوريجيسار (10) ونيكو وليامز (35)، والمغربي الأصل مروان سنادي (43) وأويهان سانسيت (2+45) الذي رفع رصيده إلى 13 هدفاً في المركز الثالث على لائحة الهدافين.
وبعدما بدأ بلد الوليد الشوط الثاني بتقليصه الفارق عبر السنغالي مامادو سيلا (47)، تعرض لضربة بطرد لاعب الوسط الكرواتي ستانكو يوريتش بالإنذار الثاني (56)، ما مهد الطريق أمام بلباو لإضافة ثلاثة أهداف أخرى عبر نيكو وليامز الذي سجل هدفه الثاني (66)، وجوركا جوروسيتا (69) والغاني-الإسباني إنياكي وليامز (88).
وبهزيمته الثامنة عشرة للموسم، تجمد رصيد بلد الوليد عند 15 نقطة في المركز الأخير بفارق 8 نقاط عن منطقة الأمان، فيما بقي بلباو في قلب الصراع حتى على الزعامة، بما أنه لا يتخلف سوى بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر.

الدوري الإسباني
الليجا
أتلتيك بلباو
فياريال
بلد الوليد
آخر الأخبار
رئيس الدولة يمنح رئيسة الوزراء الإيطالية وسام الاتحاد
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح رئيسة الوزراء الإيطالية وسام الاتحاد
اليوم 19:29
«أبوظبي لألعاب المضرب» يتوج الفائزين بالبطولة الثالثة لكرة الطاولة
الرياضة
«أبوظبي لألعاب المضرب» يتوج الفائزين بالبطولة الثالثة لكرة الطاولة
اليوم 21:00
جانب من الجلسة النقاشية «من الخيال إلى الواقع: قوة بناء العوالم»
الترفيه
صنّاع أفلام في «اكسبوجر»: السينما عالم خيالي يحاكي الواقع
اليوم 20:59
خلال الجلسة النقاشية
الترفيه
صنّاع أفلام في «إكسبوجر»: السينما عالم خيالي يحاكي الواقع
اليوم 20:42
388 ألف زائر و12 ألف فعالية.. «قلب الشارقة» تُودع أيامها التراثية
الترفيه
388 ألف زائر و12 ألف فعالية.. «قلب الشارقة» تُودع أيامها التراثية
اليوم 20:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©