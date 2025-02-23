شباب الأهلي.. «الصدارة» بفارق «7 نقاط»

معتز الشامي (أبوظبي)

حلق شباب الأهلي بصدارة «دوري أدنوك للمحترفين»، بفارق 7 نقاط عن الشارقة «الوصيف»، وذلك بعد فوز «الفرسان» أمام العروبة بـ «ثنائية»، في المباراة التي أقيمت على استاد راشد، ضمن «الجولة 17».

واستغل «الفرسان» تعثر الشارقة أمام البطائح، ليعزز مكانته في القمة، بالفوز الثامن على التوالي، ومن دون تلقي أي خسارة حتى الآن.

وسجل «ثنائية» شباب الأهلي بالا في الدقيقة 54، وسردار أزمون من ضربة جزاء في الدقيقة 82، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى «النقطة 44» في صدارة الترتيب، ويتوقف رصيد العروبة عند 3 نقاط في المركز الأخير، وسطرت المباراة رقماً جديداً للفريقين حيث كان شباب الأهلي أكثر فريق حصولاً على ضربات جزاء بواقع 8 مرات، بينما العروبة أكثر فريق يحتسب ضده ضربات جزاء هذا الموسم «7 مرات».

لم يشهد الشوط الأول زيارة الشباك وخرج سلبياً، وسط أفضلية «الفرسان» الذي استحوذ على منطقة الوسط وظهر بشكل هجومي أكبر من العروبة .

ومع بداية الشوط الثاني، نجح شباب الأهلي في تسجيل الهدف الأول عن طريق جويلهرم دا سيلفا «بالا» في الدقيقة 54، ليسهم اللاعب في 30 هدفاً خلال 64 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين «سجّل 12 وصنع 18»، قبل أن يضيف سردار أزمون الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 82، وينهي اللقاء لمصلحة أصحاب الأرض بـ «ثنائية ابتعد بها بصدارة «دورينا».