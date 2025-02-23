البطائح يكسب الشارقة بهدف أناتولي



علي معالي (الشارقة)



فاز البطائح على الشارقة 1-0، في المباراة التي جرت على استاد الشارقة، ضمن «الجولة 17» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وأحرز الهدف أناتولي أبانج في الدقيقة 43، ليصل البطائح إلى «النقطة 15»، ويتوقف رصيد الشارقة عند «37 نقطة» في المركز الثاني.

نجح البطائح في حسم الشوط الأول أمام الشارقة بهدف، إثر متابعة رائعة من أناتولي الذي أحرز 7 من آخر 14 هدفاً للبطائح في «الديربيات» بالدوري.

حاول لاعبو الشارقة العودة في الشوط الثاني، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، لتنتهي المباراة بفوز ثمين للبطائح بهدف.