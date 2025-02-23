محسن مصبح نائباً لرئيس لجنة «قدامى اللاعبين»



معتز الشامي (أبوظبي)



عقدت لجنة قدامى اللاعبين اجتماعها في مقر إقامة وفد الاتحاد الخليجي بالكويت، برئاسة حسن مطر السويدي، وتناول الاجتماع سير كأس الخليج لقدامى اللاعبين المقامة في الكويت، وشهد مناقشات حول الترتيبات التنظيمية والدعم المقدم لإنجاح الحدث.

وتم خلال الاجتماع تعيين محسن مصبح نائباً لرئيس اللجنة، في خطوة تعكس الحرص على تطوير البطولة وتعزيز حضورها، كما تمت الإشادة بالأصداء الإيجابية التي حظيت بها البطولة، مع التأكيد على أهمية إقامتها بشكل مستمر لتكون جزءاً من الفعاليات المصاحبة لكأس الخليج، مما يعزز من روح التواصل والتكريم للاعبين السابقين.