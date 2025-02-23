مهاجم ليفربول السابق يتخطى أسطورة برشلونة في «الليجا»!



معتز الشامي (أبوظبي)

من المتوقع أن يغادر المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز ليفربول، بعد فشله في تقديم أداء مقنع بقيادة أرني سلوت، حيث سجل 6 أهداف في 35 مباراة حتى الآن هذا الموسم، ومع معاناة ديوجو جوتا أيضاً من الحفاظ على لياقته البدنية، حيث غاب الدولي البرتغالي عن 15 مباراة هذا الموسم بسبب الإصابة.

ويبحث «الريدز» عن مهاجم رقم 9 جديد في «ميرسيسايد»، وتعاقد ليفربول مع مهاجم بنفيكا البرتغالي داروين نونيز، في صفقة تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو «75 مليون رسوم +25 مليون إضافات»، عام 2022، وفي ظل مشاكل نونيز تحت قيادة سلوت، نجح المهاجم ياجو أسباس الذي باعه ليفربول مقابل 4.4 مليون جنيه إسترليني فقط في يونيو من عام 2015، في تجاوز صامويل إيتو بقائمة هدافي الدوري الإسباني.

وفي الحقيقة، لولا الأداء المتميز الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، لكان رحيل هذا الهداف محل نقاش أكبر في «أنفيلد».

سجل الإسباني ياجو أسباس هدفه رقم 163 في الدوري الإسباني، ليضع نفسه في المركز السابع عشر على قائمة هدافي الدوري الإسباني القياسيين، وأسهم اللاعب البالغ 37 عاماً في تأمين فوز سيلتا فيجو 1-0 على أوساسونا بهدفه، ما وضعه في المقدمة أمام أسطورة الكاميرون وبرشلونة صامويل إيتو (162 هدفاً) في قائمة هدافي الدوري الإسباني.

ويتفوق أسباس أيضاً على الأسطورة فيرينك بوشكاش، وإميليو بوتراجينيو، والظاهرة رونالدو، ويتبقى له 14 هدفاً فقط لتجاوز نجم برشلونة السابق لويس سواريز (المركز 16)، وسجل اللاعب هدفاً واحداً فقط في 15 مباراة مع ليفربول، بعد انتقاله مقابل 7.7 مليون جنيه إسترليني من سيلتا فيجو في يونيو 2013، ولا شك في أن المهاجم الإسباني هو أسطورة سيلتا فيجو، حيث سجل 212 هدفاً في 512 مباراة مع النادي، إضافة إلى صناعة 82 هدفاً.