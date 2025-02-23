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الرياضة

صلاح يواصل كتابة التاريخ في «البريميرليج»

صلاح يواصل كتابة التاريخ في «البريميرليج»
23 فبراير 2025 21:16

 
لندن (د ب أ)

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«صلاح المدهش» يصل للهدف 241.. إنه من عالم آخر


واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح صناعة التاريخ مع فريقه ليفربول، بعدما افتتح التسجيل لفريقه خلال لقائه مع مضيفه مانشستر سيتي، في قمة مباريات المرحلة الـ26 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وافتتح صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة 14 من المباراة، على ملعب «الاتحاد» معقل مانشستر سيتي.
ومن ركلة ركنية لليفربول نفذت بشكل مميز بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها دومينيك سوبوسلاي بتمريرة هيأت الكرة لمحمد صلاح ليسدد مباشرة داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.
وبهذا الهدف، تقدم «الفرعون المصري» للمركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول في مختلف المسابقات، بعدما وصل لهدفه 241 في جميع البطولات منذ انضمامه للفريق الأحمر عام 2017 قادماً من روما الإيطالي، متساوياً مع عدد أهداف اللاعب الراحل جوردون هودجسون، الذي أحرز العدد ذاته من الأهداف مع النادي العريق ما بين عامي 1926 و1935 .
ولا يتفوق على صلاح حالياً سوى روجر هانت، الذي سجل 285 هدفا لليفربول، والأسطورة الويلزي إيان راش الذي أحرز 346 هدفاً.
وبات صلاح اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف لليفربول خارج ملعب «أنفيلد» في الدوري خلال موسم واحد عبر التاريخ، معادلا الرقم القياسي الذي أحرزه جيمي سميث، الذي سجل 15 هدفا خلال موسم 1929 - 1930.
ويعد صلاح هو أكثر لاعبي ليفربول مساهمة في الأهداف ضد مانشستر سيتي بتاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما أحرز 9 أهداف وصنع 6 بإجمالي 15 هدفاً.
وبصفة عامة، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في جميع البطولات إلى 30 هدفا، بينما قدم 21 تمريرة حاسمة لزملائه.
وبعدما واصل هوايته في هز الشباك للمباراة السادسة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، عزز صلاح صدارته لقائمة هدافي البطولة بعدما رفع رصيده إلى 25 هدفاً، بفارق 6 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند، والسويدي اليكسندر إيزاك، مهاجمي مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد على الترتيب. كما يحمل هذا الهدف الرقم 182 في مسيرة «الملك المصري»، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، في الدوري الإنجليزي، بفارق هدفين فقط خلف الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، صاحب المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة المرموقة، وأكثر اللاعبين الأجانب إحرازاً للأهداف في تاريخ البطولة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
مانشستر سيتي
محمد صلاح
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