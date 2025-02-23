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الرياضة

نجل ولي عهد الفجيرة يشهد ختام البطولة التأهيلية للموتوسيرف

نجل ولي عهد الفجيرة يشهد ختام البطولة التأهيلية للموتوسيرف
23 فبراير 2025 21:46

 
الفجيرة (وام)

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شهد الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، نجل سمو ولي عهد الفجيرة، ختام البطولة التأهيلية للموتوسيرف التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط.
وشهدت المنافسات مشاركة 90 متسابقاً ومتسابقة يمثلون 25 دولة من حول العالم لتأهيل 48 لاعباً إلى نهائيات دورة الألعاب العالمية المقررة في الصين خلال أغسطس 2025. وأشاد نجل سمو ولي عهد الفجيرة، بنجاح البطولة ومستوى التنظيم الذي يؤكد المكانة الدولية لإمارة الفجيرة في تنظيم البطولات الرياضية الدولية، واستقطاب الرياضيين من مختلف دول العالم، وتميزها المتواصل في استضافة الرياضات البحرية بألعابها كافة.
وكرّم نجل سمو ولي عهد الفجيرة، 30 لاعباً من المشاركين والفائزين في منافسات البطولة التأهيلية.
وقال أحمد إبراهيم، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري ورئيس اللجنة المنظمة، إن تنظيم البطولة في إمارة الفجيرة يأتي تأكيداً على السمعة الدولية التي تحظى بها في مجال تنظيم واستضافة المنافسات الدولية، لا سيما في مجال الرياضات البحرية، مما يسهم في دعم وتطوير هذا المجال الداعم لقطاع الرياضة عامة على مستوى الدولة.

الإمارات
الفجيرة
الموتوسيرف
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