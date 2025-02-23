«الأبيض».. التعادل الثاني في كأس الخليج



معتز الشامي (أبوظبي)



تعادل منتخبنا مع الكويت من دون أهداف في ثاني مواجهاته بكأس الخليج لقدامى اللاعبين، ليرفع رصيده إلى نقطتين بعد تعادله الجولة الأولى أمام قطر من دون أهداف أيضاً، وشارك في لقاء «الأبيض» مع «الأزرق»، ماجد ناصر، يوسف جابر، مهند العنزي، جمعة خاطر، عبد الله مال الله، سبيت خاطر، عبد الرحيم جمعة، إسماعيل مطر، أحمد خميس، سالم خميس وفيصل خليل.

وقدم منتخبنا مستوى متميزاً، وحصل على ضربة جزاء، أهدرها إسماعيل مطر في الشوط الثاني، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي، وفي الوقت نفسه تعادل منتخبا قطر وعُمان سلبياً، لتتساوى الفرق الأربعة في رصيد نقطتين.

تهدف كأس الخليج لقدامى اللاعبين، إلى إعادة إحياء ذكريات نجوم كرة القدم الخليجية السابقين، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في منافسة رسمية تجمع أبرز اللاعبين الذين سطروا تاريخاً رياضياً في منطقة الخليج العربي، وتستضيف الكويت منافسات البطولة بنسختها الأولى من 22 إلى 26 فبراير.