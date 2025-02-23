الإثنين 24 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوحدة إلى «الرابع» بـ «الثلاثة»

الوحدة إلى «الرابع» بـ «الثلاثة»
23 فبراير 2025 22:23

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الأرقام تكشف.. الوصل يكسب «كلاسيكو» العين بـ «الذكاء التكتيكي»!
الجولة الـ17 للدوري.. أقل «إنتاجية» وأكثر «جماعية»!


حقق الوحدة فوزاً كبيراً على بني ياس بثلاثية سجلها فاكوندو في الدقيقة 37 وكيفين في الدقيقتين 41 و72، ضمن «الجولة 17» من دوري أدنوك للمحترفين.
ورفع «العنابي» رصيده إلى «28 نقطة»، متقدماً إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد «السماوي» عند «19 نقطة» في المركز الحادي عشر، سجل الأهداف الثلاثة كيفين أجوديلو في الدقيقتين 41 و72، وفاكوندو في الدقيقة 37. 
وسيطر «أصحاب السعادة» على اللقاء من البداية وحتى النهاية، وكان الأكثر خطورة على المرمى، فيما لم يظهر بني ياس بالصورة التي ظهر عليها في المباريات الأخيرة، خاصة على الصعيد الهجومي.

 

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
بني ياس
آخر الأخبار
رئيس الدولة يمنح رئيسة الوزراء الإيطالية وسام الاتحاد
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح رئيسة الوزراء الإيطالية وسام الاتحاد
اليوم 19:29
«أبوظبي لألعاب المضرب» يتوج الفائزين بالبطولة الثالثة لكرة الطاولة
الرياضة
«أبوظبي لألعاب المضرب» يتوج الفائزين بالبطولة الثالثة لكرة الطاولة
اليوم 21:00
خلال الجلسة النقاشية
الترفيه
صنّاع أفلام في «إكسبوجر»: السينما عالم خيالي يحاكي الواقع
اليوم 20:42
388 ألف زائر و12 ألف فعالية.. «قلب الشارقة» تُودع أيامها التراثية
الترفيه
388 ألف زائر و12 ألف فعالية.. «قلب الشارقة» تُودع أيامها التراثية
اليوم 20:41
رئيس الدولة: الإمارات وإيطاليا ترتبطان بعلاقات استراتيجية قوية
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات وإيطاليا ترتبطان بعلاقات استراتيجية قوية
اليوم 20:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©