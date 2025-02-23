الوحدة إلى «الرابع» بـ «الثلاثة»



مصطفى الديب (أبوظبي)



حقق الوحدة فوزاً كبيراً على بني ياس بثلاثية سجلها فاكوندو في الدقيقة 37 وكيفين في الدقيقتين 41 و72، ضمن «الجولة 17» من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع «العنابي» رصيده إلى «28 نقطة»، متقدماً إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد «السماوي» عند «19 نقطة» في المركز الحادي عشر، سجل الأهداف الثلاثة كيفين أجوديلو في الدقيقتين 41 و72، وفاكوندو في الدقيقة 37.

وسيطر «أصحاب السعادة» على اللقاء من البداية وحتى النهاية، وكان الأكثر خطورة على المرمى، فيما لم يظهر بني ياس بالصورة التي ظهر عليها في المباريات الأخيرة، خاصة على الصعيد الهجومي.