الجزيرة يعود بـ «النصر»

معتصم عبدالله (دبي)



عاد الجزيرة بـ «النصر» من استاد آل مكتوم، بالفوز على مضيفه «العميد» 3- 2، في الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى «27 نقطة» في «المركز السادس»، فيما تراجع ترتيب «العميد» إلى «السابع»، بعدما بقى برصيد «26 نقطة».

وافتتح الأرجنتيني رامون ميريز التسجيل لـ «فخر أبوظبي»، في الدقيقة 22، مترجماً الكرة التي هيأها نيسكينز كيبانو من الجهة اليسرى، وأضاف نبيل فقير الهدف الثاني في الدقيقة 40 من صناعة ميريز، قبل أن يضيف الفرنسي نيسكينز كيبانو الهدف الثالث في الدقيقة 60، بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء، مترجماً تمريرة نبيل فقير البينية.

في المقابل، قلص علي مبخوت الفارق بتسجيله الهدف الأول للنصر أمام فريقه السابق، من «ضربة جزاء» في الدقيقة 71، قبل أن يضيف المدافع جلوبير ليما الهدف الثاني في الدقيقة 81، من ضربة ركنية حولها رأسية داخل الشباك