سلطان بن أحمد القاسمي يتوج الفائزين بكأس بطولة حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز

الشارقة (وام)



توّج سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، الفارس لويس فيليبي مع جواده «سييرا دو بيدروكس زد» بكأس جائزة لونجين الشارقة، في ختام فعاليات بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، وذلك في نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وتبلغ جائزة المركز الأول بطل كأس لونجين الشارقة 55 ألف يورو، فيما يصل مجموع جوائز الشوط لـ 165 ألف يورو، ويصل إجمالي الجوائز المالية للبطولة أكثر من 550 ألف يورو، نالها الفائزون وأصحاب المراكز المتقدمة.

وحل الفارس الإماراتي عبدالله حميد المهيري بجواده «تشاكولو» في المركز الثاني، فيما نالت الفارسة الألمانية صوفي هينيرس بجوادها «أيرون ديمز سينكلير» المركز الثالث.

وتفضل سموه بتكريم الفرسان المتأهلين لنهائي كأس العالم في مدينة بازل السويسرية، من دول المجموعة الإقليمية السابعة، بواقع 3 فرسان من منطقة الشرق الأوسط، وهم السعودي رمزي الدهامي، والإماراتي عمر المرزوقي، والكويتي علي الخرافي، وفارسين من دول شمال أفريقيا، وهما المغربيان عبدالكبير ودار وسامي شرقاوي.

ويشارك في البطولة 169 فارساً وفارسة، بصحبتهم 337 خيلاً من 37 دولة، ويتنافسون في 7 منافسات دولية من فئة الخمس نجوم، تقام جميعاً على أرضية الميدان الرملي الخارجي بمركز الشارقة للفروسية.

وتعتبر الجولة التي تستضيفها الشارقة هي التأهيلية الرابعة، وتأتي ضمن الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز، حيث أقيمت الجولة الأولى في ختام بطولة العين الدولية من فئة الثلاث نجوم في ديسمبر الماضي، والثانية في بطولة الشراع الدولية من فئة الأربع نجوم في يناير الماضي، والجولة الثالثة في ختام بطولة أبوظبي الدولية أيضاً في يناير 2025.

وشهدت البطولة فعاليات مصاحبة متنوعة للجمهور، منها فقرات وعروض ترفيهية للأسر والأطفال طيلة أيام البطولة، مثل عرض لعازف الساكسفون، والضوء والموسيقى، وفرقة العيالة، ورجل الضوء، والموسيقى، وعرض فرقة الشرطة وأداء عازف القانون.

ووفرت اللجنة المنظمة للبطولة ركناً للمطاعم المنوعة والسوق الشعبي، والفعاليات اليومية كالألعاب والمسابقات والهدايا، إضافة إلى ورش تلوين مجانية للأطفال، وورشة الرسم على الرمل، والرسم على الوجوه، وركوب خيول «البوني»، وعروض الشخصيات الكرتونية.

وشهد منافسة الختام ومراسم تتويج الفائزين، بجانب سمو نائب حاكم الشارقة، كل من الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وممثلي الاتحاد الدولي للفروسية، وعدد كبير من ضيوف البطولة، وممثلي الجهات الراعية، وجمهور غفير من عشاق ومحبي رياضة قفز الحواجز.