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الرياضة

«الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة» تُتوج أبطالها

«الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة» تُتوج أبطالها
24 فبراير 2025 02:25

دبي (الاتحاد)

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اختتمت بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة منافسات نسختها الثانية في نادي شباب الأهلي بدبي، وسط مشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الفنون القتالية المختلطة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة. 
وشهد اليوم الثاني من البطولة منافسات فئة الناشئين A (16 -17 عاماً)، إضافة إلى فئة الكبار (18 عاماً فما فوق)، حيث أظهر اللاعبون مستويات متميزة وقدموا أداءً قوياً أبرز ما يتمتعون به من روح تنافسية عالية ومهارات متقدّمة، ما يعكس التطور اللافت الذي حققته هذه الرياضة في الدولة.
وكانت النسخة الأولى من البطولة قد ساهمت بدور كبير في تعزيز انتشار وتطور رياضة الفنون القتالية المختلطة، وتأتي النسخة الثانية لتمنح اللاعبين من مختلف الفئات العمرية فرصة التنافس وخوض النزالات وسط أجواء احترافية للمساهمة في صقل خبراتهم ورفع جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.
ويعكس تواجد فئة الكبار في هذه البطولة الدور المهم الذي تلعبه في تطوير مستوى الرياضة، حيث تتيح للرياضيين فرصة الاحتكاك بمنافسين من أصحاب الخبرة.

الفنون القتالية المختلطة
شباب الأهلي
دبي
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