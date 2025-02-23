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الرياضة

نهيان بن مبارك: الرياضة توحد الشعوب وتعزز التسامح

نهيان بن مبارك يلقي كلمة (وام)
24 فبراير 2025 02:25

دبي (وام)

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شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، انطلاق مباراة الكريكيت بين منتخبي الهند وباكستان، ضمن منافسات كأس أبطال الكريكيت الدولية 2025 التي أقيمت على استاد دبي الدولي للكريكيت، بحضور جماهيري حاشد.
وقبيل انطلاق المباراة، ألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمة موجهة إلى الجماهير الحاضرة في الاستاد والمشاهدين من مختلف أنحاء العالم، حيث قال «نشهد مواجهة رياضية رائعة بين فريقين كبيرين، الهند وباكستان، ضمن بطولة كأس أبطال الكريكيت الدولية 2025 هذه البطولة ليست مجرد منافسة رياضية، بل حدث عالمي يجمع نخبة اللاعبين، ويعكس روح التنافس والمهارة العالية، أهنئ جميع الفرق المشاركة على أدائهم المتميز، وأتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع المنظمين والمسؤولين الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير».
وأضاف معاليه «إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بالجماهير العاشقة للكريكيت، سواء الحاضرة في المدرجات، أو التي تتابع البطولة عبر الشاشات من مختلف أنحاء العالم، كما نوجه تحية خاصة إلى جميع الشعوب الصديقة المشاركة في هذه البطولة، والتي تربطها علاقات وثيقة بدولة الإمارات».
وختم معاليه كلمته قائلاً «من قلب هذا الاستاد المليء بالحماس والشغف، نرى كيف توحد الرياضة الشعوب، وتعزز أواصر الصداقة والتسامح بين المجتمعات، نتمنى التوفيق لجميع الفرق، ونتطلع إلى مباريات مليئة بالإثارة والمنافسة القوية». وشهدت المباراة أجواءً حماسية منذ لحظاتها الأولى، حيث تألق اللاعبون بأداء استثنائي، وسط تشجيع جماهيري صاخب.
وساهمت التقنيات الحديثة المستخدمة في البث المباشر، وشاشات العرض العملاقة، والتفاعل الجماهيري عبر المنصات الرقمية في تعزيز تجربة المشاهدين حول العالم، مما جعل المباراة واحدة من أكثر المواجهات متابعة وإثارة في تاريخ البطولة.
يُذكر أن كأس أبطال الكريكيت الدولية 2025 تعد من أبرز البطولات العالمية، حيث يجمع نخبة من أقوى الفرق المتنافسة، وسط تنظيم احترافي يعكس قدرة الإمارات على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.
 ويأتي تنظيم البطولة تأكيداً على الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في تعزيز مكانتها عاصمة عالمية للرياضة، حيث أصبحت وجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية بفضل بنيتها التحتية المتطورة، ومرافقها الرياضية الحديثة، وخبرتها الواسعة في إدارة البطولات الكبرى.
وتمثل البطولة جسراً رياضياً وثقافياً يربط الشعوب من مختلف أنحاء العالم، حيث تستقطب جماهير من جميع القارات، مما يوفر منصة مثالية لتعزيز الروابط بين المجتمعات المختلفة من خلال الرياضة.
 وإلى جانب المنافسة القوية، تشهد البطولة تنظيم فعاليات ثقافية وترفيهية تعكس التنوع الثقافي والتراث الغني الذي تحتضنه الإمارات، ما يرسخ مكانتها ليس فقط وجهة رياضية، بل أيضاً حاضنة عالمية للتنوع والتعايش.
 ومع تواصل منافسات البطولة، يستعد عشاق الكريكيت لمزيد من اللحظات المشوقة والمباريات الحاسمة بين أفضل الفرق العالمية، ومن المتوقع أن تشهد الجولات القادمة منافسة قوية وأداءً استثنائياً من الفرق المتأهلة، مما يزيد من إثارة البطولة وتشويق متابعيها حول العالم.

نهيان بن مبارك
الكريكيت
الهند
دبي
باكستان
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