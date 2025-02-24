أنشيلوتي: مودريتش «هدية لكرة القدم»

معتز الشامي (أبوظبي)

وصف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، النجم الكرواتي لوكا مودريتش بأنه «هدية لكرة القدم»، بعدما سجل اللاعب هدفاً مذهلاً، في فوز ريال مدريد 2-0 على جيرونا، في الدوري الإسباني، يوم أمس الأحد.

وسجل مودريتش، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2018، الهدف الأول لريال مدريد في الفوز، بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة، وجاء هدف مودريتش من مسافة 29.4 ياردة، وهي المسافة الأبعد في مسيرته بالدوري الإسباني، وسجل الكرواتي 30 هدفاً في «الليجا»، منها 14 بتسديدات من خارج منطقة الجزاء، لم يعد الدولي الكرواتي لاعباً أساسياً في تشكيلة ريال مدريد، حيث شارك كأساسي في 9 مباريات فقط بالدوري هذا الموسم، و15 مباراة أخرى كبديل، لكنه يظل شخصية مهمة في غرفة الملابس.

وينتهي عقد مودريتش البالغ من العمر 39 عاماً، والذي فاز بـ28 لقباً منذ انضمامه إلى العملاق الإسباني في عام 2012، بنهاية الموسم، وفي مؤتمره الصحفي بعد المباراة، قال أنشيلوتي إنه يجب السماح لمودريتش بمغادرة النادي بشروطه الخاصة، وقارن بين طول عمر لاعب خط الوسط وأحد لاعبيه السابقين، وهو أسطورة ميلان وإيطاليا باولو مالديني، وقال: «مودريتش هدية لكرة القدم، يجب أن يستمر معنا طالما أراد، ما يفعله، يفعله بشكل جيد للغاية، لقد كنا محظوظين بوجود أسطورة معنا».

وأضاف: «لقد حصلت كرة القدم على هدية من خلال جديته وجودته و احترافيته، لقد كان لدي لاعب آخر يبلغ من العمر 40 عاماً، وهو مالديني، يمكن مقارنة الاثنين فيما يجب أن يكون عليه لاعب كرة القدم، إنهما مثالان رائعان، ليس من قبيل الصدفة أن يصلا إلى سن الأربعين، الجينات مهمة، ولكن الالتزام والموقف مهمان أيضاً»

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة بعد 25 مباراة وأنهى سلسلة من 3 مباريات بلا فوز، ما ضمن له عدم خسارة المزيد من الأرض في سباق لقب الدوري.

ويحتل فريق أنشيلوتي المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة، لكنه يتأخر عنه في المواجهات المباشرة، ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 53 نقطة، ويواجه الفريق الملكي ريال سوسيداد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، الأربعاء المقبل، قبل أن يسافر لمواجهة ريال بيتيس في الدوري، أول مارس المقبل.