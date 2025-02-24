«الفرسان» يرسم ملامح «بطل التاسعة»!

مراد المصري (أبوظبي)

أثبت شباب الأهلي مجدداً أنه قادم بقوة للمنافسة على الألقاب كافة هذا الموسم، وتحديداً بطولة دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حقق الفوز على العروبة بثنائية، ليوسع الفارق عن الشارقة إلى 7 نقاط كاملة، بعد خوض كل منهما 16 مباراة لحد الآن، وسط أرقام مثالية لـ «الفرسان» تجعلنا نشاهد فيه ملامح الفريق القادم لرفع الدرع للمرة التاسعة في تاريخه.

ونجح شباب الأهلي من كسر الرقم القياسي لأطول سلسلة خاصة به من دون خسارة في مختلف المسابقات في موسم واحد، بعدما بلغ 24 مباراة على التوالي، فيما حصد الانتصار رقم 14، مقابل تعادلين ودون أي خسارة في مبارياته الـ 16 في الدوري، وهو الذي توج بلقب كأس السوبر الإماراتي، وكأس السوبر الإماراتي القطري، إلى جانب تواجده في الدور الثاني من دوري أبطال آسيا، ونصف نهائي مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ولا يعتبر تفوق شباب الأهلي وليد المصادفة، وهو الذي حقق لقب الدوري في الموسم قبل الماضي، ثم حل في وصافة المسابقة الموسم الماضي، وحالياً يقترب من استعادة اللقب، وحقق خلال هذه المسيرة 159 نقطة، بواقع 44 نقطة لحد الآن هذا الموسم، و58 نقطة في الموسم الماضي، و57 نقطة في الموسم قبل الماضي، وهي أعلى حصيلة بين أنديتنا كافة خلال المدة الزمنية نفسها.

ويحسب لشباب الأهلي حسن التخطيط والتركيز على المواهب الصاعدة في جلب أفضل اللاعبين المقيمين وبقيمة سوقية أثبتت المباريات أنها مستحقة، بالتركيز على نوعية اللاعبين عوضاً عن الكم، فيما وجدت ضالتها بالعودة مرة أخرى إلى المدرسة البرتغالية مع المدرب باولو سوزا، الذي يعرف كيف يقوم بالمداورة والاستفادة من الوفرة في اللاعبين في القائمة في الوقت الحالي، والأهم القيام بتعاقدات لاعبين أجانب بحسب الحاجة، وبقيمة فنية عالية، وجاء آخرهم سردار أزمون، الذي نجح مباشرة في أول مواسمه من تصدر قائمة هدافي الفريق، وهو الذي سجل 22 هدفاً في 25 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.