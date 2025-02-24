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الرياضة

روبرتسون: صلاح في «عالم مختلف»!

روبرتسون: صلاح في «عالم مختلف»!
24 فبراير 2025 11:00

علي معالي (أبوظبي)
يُظهر الاسكتلندي روبرتسون (30 عاماً)، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم حبه لزميله بالفريق محمد صلاح، وفي أية مناسبة يتحدث فيها لابد أن يمتدح صلاح، وما يقدمه مع «الريدز»، وفي عالم الكرة بشكل عام، وهو ما دفعه بعد مباراة فريقه الأخيرة مع مانشستر سيتي، والفوز بهدفين نظيفين، سجل محمد صلاح هدفاً، وصنع هدفاً، إلى القول: «إنه في عالم آخر».
وقال روبرتسون، الذي ينضم إلى صلاح في مجموعة مميزة من نجوم «الريدز»، وفازوا معاً بأول لقب لهم في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020: «إنه في عالم مختلف الآن، ويلعب بكل ما أوتي من قوة، ونحن سعداء جداً بوجوده، هذا أمر مؤكد».
وأضاف: «لقد كان رائعاً، لقد نجح في تنفيذ الكرات الثابتة، وهو أمر يسعدنا جميعاً بالفريق، وكان لكل فرد دور يلعبه في المباراة، وقد نال محمد المجد بتسجيله هدفاً آخر، وتقديم تمريرة حاسمة».
وقال: «كان معدل عمله في المباراة الأخيرة لا يُصدق أمام السيتي، ومعه دياز، وكان ذلك مفتاحاً لنا للحفاظ على نظافة شباكنا، وتحقيقنا الفوز».

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