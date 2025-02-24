«زيدان الوثبة» و«معالي الشحانية» و«فواز» نجوم مضمار العين

عصام السيد (العين)

لمع بريق «زيدان الوثبة، و«أس فواز»، و«معالي الشحانية»، فيما حقق الفارس البرازيلي سلفستر دي سوسا ثلاثية «هاتريك» في السباق العاشر لمضمار نادي العين للفروسية، الذي تألف من سبعة أشواط مخصصة للخيول العربية الأصيلة، وبلغت قيمة الجوائز المالية المرصودة في الحفل 570 ألف درهم.

وحصد «زيدان الوثبة» لياس للسباقات، بإشراف ايريك ليمارتنيل، وقيادة تاج أوشي المركز الأول في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم الخيول العربية في سن خمس سنوات فما فوق والتي لم تفز بثلاثة سباقات، مسجلاً 2:05:13 دقيقة.

وأضاف «معالي الشحانية» لإسطبلات ليوا بإشراف سعيد الشامسي، وقيادة سلفستر دي سوسا، بطل الجولة الأولى من ماراثوان العين، لقب الجولة الثانية من سلسلة ماراثون العين التي أقيمت في الشوط السابع والرئيس لمسافة 4100 متر بجوائزه المالية البالغة 110 آلاف درهم، بعد أداء فوق العادة، مسجلاً 5:02:91 دقيقة.

وبفارق 7 أطوال حلق المهر «أس فواز» لمربط العين، بإشراف المدرب البولندي ماسيج كاسبرزايك، وقيادة سلفستر دي سوسا بلقب ديربي العين «هيبة» في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، بمشاركة نخبة من الخيول عمر أربع سنوات فقط من إنتاج الإمارات، وبلغت قيمة الجوائز المالية 100 ألف درهم، مسجلاً 2:05:90 دقيقة.

واستهل «أف أستاذا» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست اورتيل، وقيادة مارسلينو رودريجوز الفوز بالشوط الأول لمسافة 1800 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، المخصص لتكافؤ الخيول العربية عمر أربع سنوات فما فوق، مسجلاً 2:18:50 دقيقة.

وبفارق 6 أطوال تفوق «إي أس حديد» لمالكته ليلى محمد المرزوقي، بإشراف عدنان محمد، وقيادة سلفستر دي سوزا على منافسيه في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر المخصص للخيول العربية المبتدئة بجوائزه المالية البالغة 70 ألف درهم، مسجلاً 1:53:38 دقيقة.

ومنحت الفرس الرمادية «شامخة» الثنائية لإسطبلات ليوا، والمدرب سعيد الشامسي، بقيادة الفارس البرازيلي سلفستر دي سوسا بفوز مستحق بجائزة خامس الأشواط لمسافة 1400 متر للخيول العربية المبتدئة في سن أربع سنوات، وجوائزه المالية البالغة 70 ألف درهم، مسجلة 1:36:18 دقيقة.

واقتنص الجواد «بارجة» للمالك والمدرب خليفة مطر النيادي، وقيادة طيار عليا لقب الخيول العربية من توليد الإمارات في سن أربع سنوات فما فوق في سادس الأشواط لمسافة 1400 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، مسجلاً 1:38:29 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين، سعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية بمجلس أبوظبي الرياضي، وعلي فاروق مدير الفروسية في نادي العين.