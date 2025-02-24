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الرياضة

مدرب ليفربول: الفارق مريح نعم لكن الحذر واجب

مدرب ليفربول: الفارق مريح نعم لكن الحذر واجب
24 فبراير 2025 11:25

 
لندن (رويترز)
حذر أرني سلوت، مدرب ليفربول، من الرضا عن الذات رغم أن فريقه وسع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى 11 نقطة بفوزه 2-صفر على ملعب مانشستر سيتي أمس، ويملك ليفربول 64 نقطة من 27 مباراة، بينما يحتل أرسنال، الذي له مباراة مؤجلة، المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بعد خسارته 1-صفر على أرضه أمام وست هام يونايتد يوم السبت الماضي.
وقال سلوت للصحفيين: «في أي دوري آخر، فإن هذا الفارق سيكون مريحاً للغاية باستثناء هذه المسابقة»، وأضاف المدرب الهولندي: إن كل مباراة تنطوي على إمكانية التعثر في إشارة إلى فوز ليفربول الصعب 2-1 على أرضه الأسبوع الماضي على ولفرهامبتون واندرارز المهدد بالهبوط، وتابع: «نحن في وضع جيد، ولكننا نعلم أيضا مدى صعوبة اللعب ضد وولفرهامبتون».
ويتوقع سلوت مباراة صعبة أخرى بعد غد الأربعاء ضد نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الخامس، والذي تعادل مع ليفربول في ديسمبر الماضي، وسيخوض مباراة الأربعاء، بعد فوزه 4-3 على نوتنجهام فورست أمس.
وقال سلوت :«الآن سنلعب ضد نيوكاسل، تعادلنا 3-3 هناك، وهو ما أعتقد أنه كان نتيجة جيدة أيضاً.. لكننا شهدنا أيضا مدى صعوبة هذه المباراة، نعمل كل يوم لتحقيق هذا الهدف، ونحتاج ثلاثة أشهر من العمل الشاق للحفاظ على ذلك. ليس هناك سر. نحن متقدمون بفارق 11 نقطة، لكن أرسنال لديه مباراة مؤجلة». 

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