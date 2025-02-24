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الرياضة

تصفيات المونديال تتصدر مشاركات منتخبات الرجبي

تصفيات المونديال تتصدر مشاركات منتخبات الرجبي
24 فبراير 2025 12:02

دبي (الاتحاد)
تستعد المنتخبات الوطنية للرجبي لسلسلة طويلة من المشاركات الخارجية، خاصة على الصعيد الآسيوي، خلال العام الجاري، بعد تحقيق الإنجاز العربي بالفوز بلقب العرب للرجال وبرونزية السيدات، ويأتي في مقدمة المشاركات، التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم في أستراليا، كما تم تحديد موعد النسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي المصري، والذي يقام في سبتمبر المقبل.
وأعرب محمد سلطان الزعابي، أمين عام الاتحاد عن سعادته بالعودة إلى الصدارة العربية على مستوى الرجال والفوز ببرونزية السيدات، وقال: «البطولات العربية باتت قوية للغاية، والمنتخبات دائماً تشارك فيها للمنافسة على ألقابها، وجميع المستويات متقاربة، ولكن أبطال الإمارات دائماً على قدر التحدي، ويحققون الإنجازات التي نضعها من ضمن أهدافنا».
وأضاف: «الإنجاز العربي يعد مسؤولية كبيرة في مواصلة المشوار نحو تحقيق الإنجازات، خلال عام 2025، ولدينا ثقة كبيرة في لاعبينا ولاعباتنا في تحقيق أفضل من عام 2024، خاصة أن أجندة هذا العام فيها استحقاقات كثيرة ومهمة على الصعيد القاري».
وتابع: «هدفنا بطولة آسيا فئة 15 لاعباً المؤهلة لكأس العالم في أستراليا، والتي ستقام خلال شهر يونيو المقبل، حيث يلعب منتخبنا أمام هونج كونج في دبي، ثم يخوض مباراة مهمة مع كوريا الجنوبية في سيؤول، كما يلعب مع الفائز من ماليزيا وسيرلانكا، ونطمح أن نحقق التأهل لمونديال الرجبي للمرة الأولى في تاريخ اللعبة».
وقال الزعابي: «سيكون هناك برنامج إعداد للمنتخب بشكل مكثف، وسبق أن لعبنا مع زيمبابوي وألمانيا في دبي وسنلعب ،خلال شهر مايو المقبل، مباراة ودية أمام منتخب زيمبابوي في هراري، خلال المعسكر هناك، كما يقام المعسكر التدريبي في العين، خلال الشهر نفسه، للاستعداد للبطولة الآسيوية»، مشيراً إلى أن منتخب السباعي سيلعب أمام كرواتيا خلال معسكرها في الإمارات.
وأوضح الزعابي أن منتخبي الشباب والشابات سيشاركان في بطولة آسيا لسباعي الرجبي، والتي تقام بالهند، خلال شهر أغسطس المقبل، وقال: «الطموح كبير في تحقيق اللقب الآسيوي، كما سيلعب منتخبنا الوطني للسباعي جولتين في سلسلة سباعيات آسيا الأولى في كوريا الجنوبية، والثانية في الصين أو أوزبكستان، على أن يكون هناك معسكر في هونج كونج للرجال والسيدات قبل خوض سلسلة السباعيات».

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