تقديم موعد معسكر «الأبيض» استعداداً لاستئناف تصفيات المونديال

معتز الشامي (أبوظبي)

تقرر تقديم معسكر منتخبنا الوطني، المقرر في أبوظبي إلى يوم 9 مارس المقبل، بدلاً من 14 من الشهر نفسه، وذلك لخوض مرحلة مهمة ومفصلية في مشوار المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 لحساب المجموعة الأولى، أمام منتخبي إيران وكوريا الشمالية.

ويلعب «الأبيض» أمام إيران يوم 20 من مارس المقبل، و كوريا الشمالية يوم 25 من الشهر نفسه، ولم يخدم جدول التصفيات منتخبنا بالشكل الكافي، حيث سيخوض كلتا المباراتين خارج أرضه، ويتوقع مواجهة المنتخب الإيراني في أرضه، على أن يتم مواجهة منتخب كوريا الشمالية في لاوس بشرق آسيا.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب إلى السفر إليها مباشرة بعد مباراة إيران بهدف تحضير اللاعبين لأجواء لاوس، وسعياً للتغلب على عوامل فوارق التوقيت، حيث يحتاج منتخبنا على الأقل إلى 4 نقاط لإحياء آماله في المنافسة على بطاقة مؤهلة لكأس العالم عن المجموعة الأولى، التي يحل فيها بالترتيب الثالث برصيد 10 نقاط بعد إيران المتصدر بـ16 نقطة، وأوزبكستان الوصيف بـ13 نقطة.

ويتوقع أن يستدعي الجهاز الفني 29 لاعباً، ومن ثم يتم تخفيضهم إلى 26 لاعباً، بينما سيدخل «الأبيض» معسكره المغلق يوم 9 مارس، لكن من دون لاعبي أندية «الرباعي» المشارك خارجياً، وتحديداً الشارقة وشباب الأهلي والنصر والوصل، حيث يلعب الأخير في دوري أبطال النخبة مباراتين يومي 4 و10 مارس المقبل، بينما يلتقي شباب الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال 2، يومي 5 و12 مارس، كما يلعب النصر نصف نهائي كأس الخليج للأندية الأبطال يومي 4 و11 مارس، وينتظر أن يلتحق جميع لاعبي هذه الفرق الدوليين يوم 14 مارس على أقصى تقدير.

ويحتاج المنتخب الوطني لجمع أكبر قدر من النقاط في المواجهات الدولية، خلال مارس المقبل، للاستفادة من تعثر بقية منافسيه على مركز متقدم، لاسيما أن منتخب أوزبكستان يلعب أمام قيرغيزستان على ملعبه، بالإضافة للسفر لمواجهة منتخب إيران على ملعبه، ما يعطي المنتخب دوافع كبيرة، لضرورة القتال في مباراتيه بمارس المقبل، لحصد أكبر قدر من النقاط، تحسباً لتعثر المنتخب الأوزبكي في الأمتار الأخيرة.

فيما يتوقع أن تشهد القائمة ضم 3 إلى 4 وجوه جديدة من الأسماء التي باتت لديها القدرة على تمثيل المنتخب، بعد استيفاء الشروط القانونية من «فيفا»، من اللاعبين المقيمين.