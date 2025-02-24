بيلاروسيا تتوّج بـ«دولية الشارقة» للطيران الشراعي



الشارقة (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، اختتمت بنجاح بطولة الشارقة الدولية السادسة للطيران الشراعي، التي أقيمت بجبل الفاية، وسط أجواء حماسية وطقس أكثر من رائع وموقع قفز وهبوط أكثر من مثالي كان الأفضل في العالم، حيث تنافس 58 متسابقاً ومتسابقة يمثلون 17 دولة بينهم أبرع الطيارين الشراعيين في العالم.

نظّم البطولة اتحاد الرياضات الجوية وشهد ختام البطولة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي ونصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية، ويوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد يوسف عبدالرحمن الأمين العام، ويوسف الشحي وعبدالله مراد عبيد سالمين «مدير البطولة» أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومدراء الهيئات والمؤسسات الحكومية بالشارقة والشركات الراعية للحدث ورؤساء الوفود المشاركة والطيارين.

وتوّج فريق بيلكا البيلاروسي بقيادة يواهيني فيكتور بالمركز الأول، ونال كأس الفرق برصيد 194 نقطة، وتلاه في المركز الثاني ونال الكأس الفضية الفريق السعودي برئاسة محمد عبدالمتعال برصيد 375 نقطة، وفي المركز الثالث والكأس البرونزية جاء فريق الإمارات برئاسة عبدالله ناصر برصيد 398 نقطة.

اما على صعيد فردي الرجال فقد فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الاستوني سيرجي اوسانوف برصيد 13 نقطة وتلاه في المركز الثاني البيلاروسي الياكسي برصيد 20 نقطة ونال الميدالية الفضية وتلاه مواطنه يواهيني فيكتور ومحمد عبد المتعال من السعودية في المركز الثالث ليحصلان على الميدالية البرونزية وكلك منهما 20 نقطة.

أما على صعيد فردي السيدات، فقد استحقت الميدالية الذهبية الروسية إيكاترينا محققة 320 نقطة، وتبعتها في المركز الثاني ونالت الميدالية الفضية ألبينا من كازاخستان برصيد 584 نقطة، ثم جودي نصري من سوريا وحققت 648 نقطة ونالت الميدالية البرونزية.

كما شمل الحفل تكريم الحكام العاملين في البطولة إلى جانب كبار الشخصيات من الحضور والهيئات الداعمة للحدث، وهم مجلس الشارقة الرياضي وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وهيئة الإنماء التجاري والسياحي وهيئة الطيران المدني والقيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية مليحة وبلدية البطائح وهيئة الشارقة للدفاع المدني وهيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون وجمعية الكرافانات ومجموعة مستشفيات الشارقة ومياه ذلال وبيئة والسيارات الكلاسيكية.