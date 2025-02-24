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الرياضة

إطلاق مكتبة فزاع الرياضية المنزلية

إطلاق مكتبة فزاع الرياضية المنزلية
24 فبراير 2025 12:38
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  • دبي (الاتحاد)

أطلق الدكتور موسى عباس مكتبة فزاع الرياضية المنزلية، التي تعتبر أول مكتبة منزلية خاصة للكتب والمجلات والأبحاث الرياضية وتعكس جوهر المشاركة المجتمعية في حركة المعرفة، وتعتبر المكتبة بيتاً للمعرفة، وتتضمن الكثير من علوم الرياضة والعلوم المساندة الأخرى والتحليل الفني وعلوم الإدارة والاقتصاد وعلم النفس وانتقاء المواهب والتسويق والاستثمار، إضافة إلى العديد من فنون الرياضة وقواميس الترجمة، وغيرها من العلوم التي تروي ظمأ الباحثين عن المعرفة الرياضية بشتي أنواعها وفنونها.
وتضم المكتبة عدداً كبيراً من الإصدارات والكتب والمجلات والأبحاث الرياضية.

ويعد الدكتور موسى عباس لاعب كرة سابقاً بالنادي الأهلي، كما تولى منصب المدير العامل لأكاديمية الكرة بالنادي.

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