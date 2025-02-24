نيمار.. هدف وتصفيق وصافرات استهجان



ساو باولو (أ ف ب)

سجل قائد المنتخب البرازيلي نيمار هدفاً رائعاً من ركلة ركنية مباشرة، وقدم تمريرتين حاسمتين في فوز فريقه سانتوس على إنترناسيونال دي ليميرا 3-0 في بطولة ولاية ساو باولو، وقال النجم البالغ من العمر 33 عاماً وهو يبتسم: «لقد قمت بتسديدة رائعة، وتمكنت من تسجيل الهدف الأول من ركلة ركنية مباشرة في مسيرتي».

وكتب سانتوس على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: «الأمير نيمار جونيور يتلقى تصفيقاً مرة أخرى من جماهير الفريق المنافس - هدف تاريخي!»، علماً أن مشجعي إنترناسيونال قد أطلقوا صافرات الاستهجان ضد نيمار قبل تنفيذه الركلة الركنية في الدقيقة 27 من المباراة.

ورد المهاجم بوضع الكرة مباشرة في المرمى، معززاً تقدم فريقه. كما قدم تمريرتين حاسمتين سجل منهما تيكوينيو سواريش الهدفين الأول والثالث (9,32).

والهدف الذي سجله نيمار هو الثاني منذ عودته إلى سانتوس في بداية فبراير الحالي، قادماً من الهلال السعودي، والـ 140 بقميص ناديه الأم، الذي بدأ معه في عام 2009 قبل الانضمام إلى برشلونة الإسباني في 2013.

وبعد أربعة مواسم في لا ليجا، لعب البرازيلي ستة أعوام في باريس سان جرمان الفرنسي بعد صفقة قياسية هي الأغلى حتى الآن (222 مليون يورو)، قبل أن يقضي فترة في الدوري السعودي مع الهلال الذي غادره في نهاية يناير للعودة إلى وطنه.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، سجل نيمار ركلة جزاء وصنع هدفاً آخر، لكنه لا يزال يبدو بعيداً عن أفضل مستوياته.

وسمح الفوز ضد إنترناسيونال دي ليميرا في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة باوليستا، لسانتوس بالوصول إلى ربع النهائي.