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الرياضة

حصة تدريبية لفريق الإمارات للدراجات بنادي النصر

حصة تدريبية لفريق الإمارات للدراجات بنادي النصر
24 فبراير 2025 13:53


دبي (الاتحاد)
تعاونت طيران الإمارات مع فريق الإمارات XRG للدراجات، المصنف الأول عالمياً في العالم للاتحاد الدولي للدراجات، لتقديم حصة تدريبية لدراجي نادي النصر، بهدف تعزيز الاهتمام برياضة الدراجات، وتشجيع المواهب الشابة، ودعم التزامهم بهذه الرياضة المتنامية.
وشهدت الحصة التدريبية مشاركة 17 شاباً من عشاق الدراجات، تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 16 عاماً، شاركوا في تحديات متنوعة شملت تمارين لياقة ساعدت على تحسين التحمل وكفاءة الركوب، والسيطرة على الدراجة، بمشاركة أبرز دراجي فريق الإمارات المميزين، بقيادة تادي بوجاتشار، وجاي فاين، وفلوريان فيرميرش، ومدير الفريق يوسف مرزا الحمادي، حيث قدموا نصائح شخصية للشباب، وشاركوا تجاربهم من مسيرتهم في عالم سباقات الدراجات.
وجسّدت الحصة التدريبية الهدف المشترك بين طيران الإمارات وفريق الإمارات XRG للدراجات في دعم الأنشطة المحلية لتعزيز فرص الرياضيين الشباب الموهوبين في دولة الإمارات، من خلال توفير الفرص للتفاعل مع الرياضيين المحترفين، ومساعدتهم على تحقيق كامل إمكاناتهم.
وكانت طيران الإمارات قد مددت مؤخراً شراكتها مع فريق الإمارات XRG للدراجات، الذي أنهى مشاركته في جولة الإمارات 2025، ضمن جولة الاتحاد الدولي للدراجات، والتي حقق خلالها بطل العالم ودراج فريق الإمارات تادي بوجاتشار لقبه الثالث.

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