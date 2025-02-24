الشارقة يخسر مباراتين متتاليتين للمرة الأولى من فرق «الباسمة»!

علي معالي (أبوظبي)

لم يتوقع جمهور الشارقة الخسارة أمام البطائح في الجولة الـ 17 من دوري أدنوك للمحترفين، وهو ما جعل المعنويات والطموحات تتراجع جولة بعد الأخرى بين جماهير «الملك» بعدم القدرة على المنافسة على لقب الدوري، حيث اتسع الفارق إلى 7 نقاط، ولم يعد فارق النقاط فقط، لكن المعضلة أصبحت في المستوى المتواضع للفريق، والذي خسر للمرة الثانية على التوالي من فريق بالإمارة الباسمة، وهو ما يحدث للمرة الأولى لفريق الشارقة في عصر الاحتراف الذي انطلق موسم 2008-2009.

الخسارة الأخيرة جاءت في توقيت صعب للفريق الذي يخوض عدة مباريات مصيرية خلال الفترة المقبلة، وظهرت حالة الحزن على الروماني كوزمين أولاريو وهو يتحدث عن المباراة ونتيجتها، وقال: «تشابه السيناريو مع المباراة الماضية، أمام كلباء، التي انتهت بفوز المنافس 2-1».

وأضاف: «البطائح لم يحصل على أي فرص، وسنحت له تسديدة واحدة فقط، وعانى فريقي كثيراً، ولم تكن هناك حيوية في الشق الهجومي، وفقدنا هذه الحيوية وظهر التعب الذهني عند بعض اللاعبين، وهناك بعض القرارات الخاطئة من اللاعبين في الملعب، آخر 3 مباريات، وأشعر في المباريات أن الأمور تسير بالعكس بالنسبة لنا».

وتابع كوزمين: «حاولت خلال الفترات الماضية التغيير بشتى الطرق في اللاعبين والخطط، ولكن لم أر المردود الذي يحقق أهدافنا، ولكن علينا العمل ومزيداً من التركيز، في ظل عدم نجاحنا في تغيير الصورة خلال الفترات الماضية».