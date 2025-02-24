كأس القارات للناشئين تنطلق غداً

دبي (الاتحاد)

تنطلق غداً الثلاثاء منافسات النسخة الثامنة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة» الأكبر من نوعها من حيث تنوع وأسماء الفرق المشاركة فيها، التي تقام بدعم من مجلس دبي الرياضي، وتهدف إلى استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في كرة القدم، وتقام خلال الفترة من 25 إلى 28 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 400 لاعب من 24 فريقاً في مقدمتها ريال مدريد، تشيلسي، ميلان، بايرن ميونيخ، سيلتا فيجو، سيسكا موسكو، والاتحاد السعودي وزد إف سي، بالإضافة إلى عدد من فرق أندية وأكاديميات الدولة هي النصر، الوصل، شباب الأهلي، وحتا، والوحدة، والجزيرة، الشارقة، وفرسان هسبانيا.

تم الكشف عن تفاصيل الحدث، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله أحمد سالم المهري، مدير إدارة المواهب الرياضية، وميشيل سلجادو، نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، وباكاري سانيا نجم منتخب فرنسا وأرسنال ومانشستر سيتي سابقاً، السفير الرياضي لدبي، وبحضور عدد من مديري شركات وأكاديميات كرة القدم في أندية دبي والمدربين، وممثلي أكاديميات كرة القدم في الدولة.

ويشارك في البطولة 24 فريقاً تم تقسيمها إلى 6 مجموعات، تضم المجموعة الأولى، تشيلسي الإنجليزي، أكاديمية جوجا بونيتو في الإمارات، ونادي إنجليزا الرياضي الأردني، والنصر الإماراتي، وتضم المجموعة الثانية، سيلتا فيجو الإسباني، والجزيرة الإماراتي، ودريبلز الفرنسي، وفرسان هسبانيا (ب) الإماراتي، وفي المجموعة الثالثة، يشارك فريق أيه سي ميلان الإيطالي، وزد المصري، وأكاديمية إيريس الأردنية، والوحدة الإماراتي.

وضمت المجموعة الرابعة، بايرن ميونيخ الألماني، وسيسكا الروسي، وأكاديمية مهد السعودية، وشباب الأهلي الإماراتي، وجاء في المجموعة الخامسة كل من ريال مدريد الإسباني، رودينا الروسي، وليفانتي أزورو الإيطالي، والوصل الإماراتي، وضمت المجموعة السادسة كلاً من: فرسان هسبانيا الإماراتي، والاتحاد السعودي، والشارقة وحتا الإماراتيين.