كلباء يحصد الذهب في «عالمي» شباب الكاراتيه بالفجيرة

علي معالي (أبوظبي)

فرض الكاراتيه الإماراتي نفسه على اليوم الأخير في منافسات الدوري العالمي لشباب الكاراتيه «الفجيرة 2025»، حيث توج نادي كلباء بميدالية ذهبية في منافسات الكوميتيه تحت 14 عاماً، للاعب إياد عبدالحميد في وزن فوق 55 كجم، في البطولة التي جرت على مجمع زايد الرياضي، وكان نادي كلباء قريباً أيضاً من تحقيق ميدالية أخرى في هذا الحدث العالمي، من خلال لاعبه فيصل الخالدي في أول أيام البطولة، حيث جاء في المركز الخامس في منافسات كوميتيه الشباب فوق 70 كجم.

وكانت حصيلة الميداليات العربية قد تزايدت في اليوم الأخير في منافسات الـ «كوميتيه» تحت 14 عاماً، بعد التتويج بـ 7 ميداليات، بواقع ذهبيتين، من نصيب الإمارات ومصر، لكل من إياد عبدالحميد في وزن فوق 55 كجم، ومي بركات، وزن تحت 52 كجم، وفضيتين لكل من السعودي عبدالرحمن الشمري، وزن تحت 55 كجم، والمصري عبدالله سالم، وزن تحت 40 كجم، و3 برونزيات لكل من السعودية سارة السميح، وزن تحت 42 كجم، وزميلها محمد حربي، وزن تحت 50 كجم، والمصري عمر مراد، وزن تحت 40 كجم.

وبمحصلة اليوم الأخير، ارتفع رصيد الميداليات العربية بشكل عام في هذا الحدث العالمي الكبير إلى 35 ميدالية، منها 7 ميداليات ذهبية، بواقع 5 لمصلحة مصر، وذهبية لكل من الإمارات والسعودية، و6 ميداليات فضية، بواقع 3 ميداليات لمصر، و2 للسعودية، وواحدة لفلسطين، و22 ميدالية برونزية بواقع 10 لمصر، 4 للسعودية، و3 للأردن، و2 لتونس، وبرونزية واحدة لكل من قطر والكويت وليبيا.

وتميزت هذه النسخة، والتي تقام للمرة الثالثة بالفجيرة، بوجود شخصيات قيادية مختلفة من الاتحادات الدولي والآسيوي والعربي، إضافة إلى العديد من رؤساء الاتحادات المختلفة من قارات العالم، تابعوا البطولة على مدار 4 أيام متتالية منذ التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساء، نظراً لوجود عدد هو الأكبر في تاريخ الدوري العالمي للشباب، والذي فاق 2300 لاعب ولاعبة يمثلون 87 دولة حول العالم.