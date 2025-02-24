الثلاثاء 25 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كلباء يحصد الذهب في «عالمي» شباب الكاراتيه بالفجيرة

كلباء يحصد الذهب في «عالمي» شباب الكاراتيه بالفجيرة
24 فبراير 2025 14:41

علي معالي (أبوظبي)
فرض الكاراتيه الإماراتي نفسه على اليوم الأخير في منافسات الدوري العالمي لشباب الكاراتيه «الفجيرة 2025»، حيث توج نادي كلباء بميدالية ذهبية في منافسات الكوميتيه تحت 14 عاماً، للاعب إياد عبدالحميد في وزن فوق 55 كجم، في البطولة التي جرت على مجمع زايد الرياضي، وكان نادي كلباء قريباً أيضاً من تحقيق ميدالية أخرى في هذا الحدث العالمي، من خلال لاعبه فيصل الخالدي في أول أيام البطولة، حيث جاء في المركز الخامس في منافسات كوميتيه الشباب فوق 70 كجم.
وكانت حصيلة الميداليات العربية قد تزايدت في اليوم الأخير في منافسات الـ «كوميتيه» تحت 14 عاماً، بعد التتويج بـ 7 ميداليات، بواقع ذهبيتين، من نصيب الإمارات ومصر، لكل من إياد عبدالحميد في وزن فوق 55 كجم، ومي بركات، وزن تحت 52 كجم، وفضيتين لكل من السعودي عبدالرحمن الشمري، وزن تحت 55 كجم، والمصري عبدالله سالم، وزن تحت 40 كجم، و3 برونزيات لكل من السعودية سارة السميح، وزن تحت 42 كجم، وزميلها محمد حربي، وزن تحت 50 كجم، والمصري عمر مراد، وزن تحت 40 كجم.
وبمحصلة اليوم الأخير، ارتفع رصيد الميداليات العربية بشكل عام في هذا الحدث العالمي الكبير إلى 35 ميدالية، منها 7 ميداليات ذهبية، بواقع 5 لمصلحة مصر، وذهبية لكل من الإمارات والسعودية، و6 ميداليات فضية، بواقع 3 ميداليات لمصر، و2 للسعودية، وواحدة لفلسطين، و22 ميدالية برونزية بواقع 10 لمصر، 4 للسعودية، و3 للأردن، و2 لتونس، وبرونزية واحدة لكل من قطر والكويت وليبيا.
وتميزت هذه النسخة، والتي تقام للمرة الثالثة بالفجيرة، بوجود شخصيات قيادية مختلفة من الاتحادات الدولي والآسيوي والعربي، إضافة إلى العديد من رؤساء الاتحادات المختلفة من قارات العالم، تابعوا البطولة على مدار 4 أيام متتالية منذ التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساء، نظراً لوجود عدد هو الأكبر في تاريخ الدوري العالمي للشباب، والذي فاق 2300 لاعب ولاعبة يمثلون 87 دولة حول العالم.

أخبار ذات صلة
«الطاقة والبنية التحتية»: بدء إنشاء محكمة ونيابة دبا - الفجيرة
بيت الفلسفة بالفجيرة يختتم أعمال الدورة الأولى لـ«المدرسة الشتوية»
الكاراتيه
الفجيرة
كلباء
آخر الأخبار
جيبيسون لاعب بورنموث يختار تمثيل كندا بدلاً من إنجلترا
الرياضة
جيبيسون لاعب بورنموث يختار تمثيل كندا بدلاً من إنجلترا
اليوم 12:36
طحنون بن زايد
علوم الدار
طحنون بن زايد يهنئ الكويت الشقيقة بمناسبة العيد الوطني
اليوم 11:26
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
التعليم والمعرفة
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
اليوم 11:25
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
اليوم 11:12
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©