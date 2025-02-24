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الرياضة

الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة الخليجية

الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة الخليجية
24 فبراير 2025 15:39


الكويت (وام)
شاركت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام رئيسة اتحاد رياضة المرأة، في اجتماع اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة الخليجية، التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة خطة عملها لعام 2025، وأقيم بدولة الكويت، التي تترأس الدورة الحالية للجنة، وذلك تحضيراً لإرسالها للأمانة العامة للموافقة عليها.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة الخليجية، التي تضم كلاً من الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيسة لجنة تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي، وأضواء بنت عبدالرحمن العريفي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية ومساعد الوزير لشؤون الرياضة في وزارة الرياضة السعودية، سناء بنت حمد البوسعيدية، رئيسة اللجنة العُمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين باللجنة الأولمبية العمانية، لولوه حسين المري رئيسة لجنة رياضة المرأة بدولة قطر.. فاطمة مسعود حيات، رئيسة لجنة رياضة المرأة بدولة الكويت.
وأكدت نورة السويدي العمل على مواصلة مساعيهن المشتركة لتبني أفضل الممارسات، التي تحقق الترابط والتكامل والحوكمة بين المؤسسات الرياضية ككل لتعمل بشكل مترابط، لتحقيق هدف عام، هو رفع مستوى التنافسية للرياضة لدي لاعباتنا، بما يتواكب مع التطورات والتغيرات على الساحتين المحلية والدولية، فضلاً عن طرح مبادرات لتعظيم مخرجات العمل الفني، ليحقق نهج دولنا في التنافسية، وهذا يتطلب إعداد الكوادر المواطنة، للانخراط في المنظومة، وتبني كل الأفكار الحافزة للابتكار والإبداع في رياضة المرأة الخليجية.

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