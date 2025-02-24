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الرياضة

كورتوا يقترب من العودة إلى «الشياطين الحمر»!

كورتوا يقترب من العودة إلى «الشياطين الحمر»!
24 فبراير 2025 17:30

أنور إبراهيم (القاهرة)

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يقترب غياب حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد الإسباني، عن منتخب بلاده من نهايته، إذ خرج عن صمته وقال إن عودته أصبحت واردة، بعد أن تمت إقالة الإيطالي دومينيكو تيديسكو المدير الفني السابق للمنتخب وتعيين الفرنسي رودي جارسيا خلفاً له.
وكانت علاقة كورتوا بتيديسكو تدهورت بسبب رفض المدرب منحه شارة «الكابتن»، الأمر الذي أغضب الحارس، ورفض بعده الانضمام للمنتخب تحت قيادة المدير الفني.
ولعب كورتوا آخر مباراة له مع منتخب «الشياطين الحمر» البلجيكي في 17 يونيو 2023 أمام النمسا، بينما أعلن في أغسطس 2024 أنه لن يعود إلى المنتخب طالما كان تيديسكو موجوداً على رأس القيادة الفنية.
ولم يكن تيديسكو السبب الوحيد في ابتعاد كورتوا عن المنتخب، وإنما كانت الإصابة الطويلة بالرباط الصليبي وراء هذا الغياب منذ العام قبل الماضي.
غير أن تعيين رودي جارسيا مديراً فنياً أسهم في تغيير رأي كورتوا، إذ ألمح لصحيفة «كورا بريك» إلى أنه على استعداد للعودة وارتداء قميص المنتخب، وعلق قائلاً: أفتقد كثيراً اللعب للمنتخب، مر عام ونصف العام، والآن أنا جاهز للعودة.
ويُخيم الشك على الموعد المحدد لعودة الحارس إذ كشف والده تيري كورتوا النقاب عن وجود مباحثات بين نجله وبين اتحاد الكرة البلجيكي، وأن العودة باتت وشيكة، وقال: سواء تحقق ذلك في معسكر مارس المقبل أم لا، فإنه على أقصى تقدير قد يبدأ مع المنتخب مع انطلاق مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ويمثل كورتوا إضافة كبيرة لمنتخب بلجيكا في حالة عودته، حيث يتذكر الجميع تألقه اللافت في مونديال روسيا 2018، وحصوله على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة.
وقالت صحيفة «كورا بريك» إن فرصة عودة كورتوا في مارس المقبل، حيث يواجه منتخب بلجيكا نظيره الأوكراني في مباراتي ذهاب وإياب بدوري الأمم الأوروبية، تبدو ضعيفة.

منتخب بلجيكا
تيبو كورتوا
ريال مدريد
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