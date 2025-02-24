الثلاثاء 25 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

19 لاعباً يمثلون الإمارات في بطولة آسيا للمبارزة

19 لاعباً يمثلون الإمارات في بطولة آسيا للمبارزة
24 فبراير 2025 20:00


الكويت (وام)
يشارك منتخب المبارزة لفئتي الناشئين والشباب تحت 17 و20 عاماً في بطولة آسيا للمبارزة، المقامة في الكويت وافتتحت منافساتها أمس بمشاركة 780 لاعباً ولاعبة، وتستمر حتى 28 فبراير الجاري. حضر افتتاح البطولة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للمبارزة، ورؤساء وفود 25 دولة مشاركون في البطولة، التي تعد من أبرز المنافسات القارية في رياضة المبارزة، حيث تشهد مشاركة نخبة من أفضل لاعبي ولاعبات آسيا في فئات الأشبال والناشئين.
ويرأس بعثة منتخب الإمارات موسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد للمبارزة، وتضم البعثة 19 لاعباً ولاعبة يتنافسون في 6 مسابقات للفرق و11 مسابقة للفردي، في أسلحة «الفلوريه» للأولاد والبنات تحت 17 و20 عاماً، و«الايبيه» للفتيات تحت 17 و20 عاماً، و«السابر» للأولاد تحت 17 و20 عاماً، وللبنات تحت 20 عاماً.

المبارزة
منتخب المبارزة
بطولة الخليج للمبارزة
آخر الأخبار
جيبيسون لاعب بورنموث يختار تمثيل كندا بدلاً من إنجلترا
الرياضة
جيبيسون لاعب بورنموث يختار تمثيل كندا بدلاً من إنجلترا
اليوم 12:36
طحنون بن زايد
علوم الدار
طحنون بن زايد يهنئ الكويت الشقيقة بمناسبة العيد الوطني
اليوم 11:26
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
التعليم والمعرفة
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
اليوم 11:25
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
اليوم 11:12
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©