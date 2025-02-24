19 لاعباً يمثلون الإمارات في بطولة آسيا للمبارزة



الكويت (وام)

يشارك منتخب المبارزة لفئتي الناشئين والشباب تحت 17 و20 عاماً في بطولة آسيا للمبارزة، المقامة في الكويت وافتتحت منافساتها أمس بمشاركة 780 لاعباً ولاعبة، وتستمر حتى 28 فبراير الجاري. حضر افتتاح البطولة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للمبارزة، ورؤساء وفود 25 دولة مشاركون في البطولة، التي تعد من أبرز المنافسات القارية في رياضة المبارزة، حيث تشهد مشاركة نخبة من أفضل لاعبي ولاعبات آسيا في فئات الأشبال والناشئين.

ويرأس بعثة منتخب الإمارات موسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد للمبارزة، وتضم البعثة 19 لاعباً ولاعبة يتنافسون في 6 مسابقات للفرق و11 مسابقة للفردي، في أسلحة «الفلوريه» للأولاد والبنات تحت 17 و20 عاماً، و«الايبيه» للفتيات تحت 17 و20 عاماً، و«السابر» للأولاد تحت 17 و20 عاماً، وللبنات تحت 20 عاماً.