إنريكي: «شهية سان جيرمان» مفتوحة لتخطي ليفربول في «الأبطال»



أنور إبراهيم (القاهرة)

منذ هزيمة باريس سان جيرمان الفرنسي من بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا صفر-1 في 26 نوفمبر 2024، لم يتمكن أي نادٍ آخر من تحقيق الفوز عليه، لا في الأبطال ولا في الدوري الفرنسي، إذ فاز «الباريسي» 18 مرة وتعادل 5 مرات في المسابقة المحلية هذا الموسم، وتجاوز حاجز العشرين مباراة من دون هزيمة في مختلف المسابقات التي شارك فيها.

وبعد أن فاز سان جيرمان على أولمبيك ليون 2/3 في الجولة 21 للدوري المحلي، ازدادت ثقة الإسباني لويس إنريكي المدير الفني في إمكانات فريقه وقدرته على صنع الفارق أمام أي منافس مهما تكن قوته، حيث يواجه 5 مارس المقبل ليفربول الإنجليزي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وفي تصريحات لشبكة «DAZN»، أبدى إنريكي تفاؤله قبل هذه المواجهة المهمة التي يعتبرها نهائياً مبكراً، وقال إن فريقه اعتاد مقاومة منافسيه حتى «الرمق الأخير»، وأضاف: في مباراة ليون أثبتنا قدرتنا على مواجهة أي فريق سواء في «حديقة الأمراء» أو خارجه، وعدم الرهبة من أي منافس مهما يكن ثقله، ونلعب بـ«عقلية» جيدة كما هي عادتنا دائماً، وشدد إنريكي على أن مباراة ليون كانت اختباراً جيداً قبل مواجهة «الريدز»، وأنه أبلغ لاعبيه بذلك بين شوطي المباراة، قائلاً: رغم الأجواء الصعبة التي لعب فيها الفريق، فإننا نجحنا في حسم المباراة لمصلحتنا.

واختتم إنريكي كلامه قائلاً: أشعربالثقة الكبيرة في فريقي، وسوف نواجه ليفربول بقوة «ذهنية» كبيرة و«شهية» مفتوحة لمواصلة الانتصارات، وتخطي هذا العقبة الصعبة.

وكان إنريكي قد اعترف في تصريحات سابقة بأن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا غير عادل، وإن فريقه كان أكثر المتضررين منه، ومع ذلك أكد ثقته في قدرة لاعبيه على تحمل المسؤولية وإسعاد جماهيرهم.