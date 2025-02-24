فاطمة البلوشي تحلق بسباق الإسطبلات الخاصة في بوذيب



بوذيب (الاتحاد)

حلقت الفارسة فاطمة بدر البلوشي بلقب سباق الإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، وشارك في السباق 133 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وتمكنت بطلة السباق من قطع المسافة الكلية على صهوة الجواد «فارزيباس» لإسطبلات «ماب» بزمن قدره 3:38:27 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.47 كلم/ساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس راشد خالد المهيري على صهوة «جاسم» لإسطبلات الكمدة، مسجلاً 3:39:32 ساعة، فيما حل الفارس راشد محمد عتيق المهيري في المركز الثالث على صهوة «تورك كيه» لإسطبلات زعبيل بزمن قدره 3:40:08 ساعة.

وتميز السباق بالقوة، وتمكنت البطلة من تحقيق الفوز بعد أن نجحت في توزيع جهد الخيل متدرجة خلال المراحل، فقد حلت في المركز العاشر في المرحلة الأولى، ثم جاءت في المركز الثالث في المرحلة الثانية، وتأخرت قليلاً في المرحلة الثالثة، حيث حلت خامسة قبل أن تنقض على الصدارة في المرحلة الأخيرة.

عقب ختام السباق، قام بتتويج الفائزين عبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة باتحاد الفروسية والسباق، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني، رئيس قسم التسويق بالاتحاد.