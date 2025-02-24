الثلاثاء 25 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فاطمة البلوشي تحلق بسباق الإسطبلات الخاصة في بوذيب

فاطمة البلوشي تحلق بسباق الإسطبلات الخاصة في بوذيب
24 فبراير 2025 19:47


بوذيب (الاتحاد)
حلقت الفارسة فاطمة بدر البلوشي بلقب سباق الإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، وشارك في السباق 133 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.
وتمكنت بطلة السباق من قطع المسافة الكلية على صهوة الجواد «فارزيباس» لإسطبلات «ماب» بزمن قدره 3:38:27 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.47 كلم/ساعة.
وجاء في المركز الثاني الفارس راشد خالد المهيري على صهوة «جاسم» لإسطبلات الكمدة، مسجلاً 3:39:32 ساعة، فيما حل الفارس راشد محمد عتيق المهيري في المركز الثالث على صهوة «تورك كيه» لإسطبلات زعبيل بزمن قدره 3:40:08 ساعة.
وتميز السباق بالقوة، وتمكنت البطلة من تحقيق الفوز بعد أن نجحت في توزيع جهد الخيل متدرجة خلال المراحل، فقد حلت في المركز العاشر في المرحلة الأولى، ثم جاءت في المركز الثالث في المرحلة الثانية، وتأخرت قليلاً في المرحلة الثالثة، حيث حلت خامسة قبل أن تنقض على الصدارة في المرحلة الأخيرة.
عقب ختام السباق، قام بتتويج الفائزين عبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة باتحاد الفروسية والسباق، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني، رئيس قسم التسويق بالاتحاد.

أخبار ذات صلة
5 فرسان يمثلون «التقاط الأوتاد» في «الشاطئية الخليجية»
كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز «5 نجوم» في الإمارة الباسمة
قرية بوذيب العالمية للقدرة
سباقات القدرة
القدرة
اتحاد الفروسية والسباق
آخر الأخبار
جيبيسون لاعب بورنموث يختار تمثيل كندا بدلاً من إنجلترا
الرياضة
جيبيسون لاعب بورنموث يختار تمثيل كندا بدلاً من إنجلترا
اليوم 12:36
طحنون بن زايد
علوم الدار
طحنون بن زايد يهنئ الكويت الشقيقة بمناسبة العيد الوطني
اليوم 11:26
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
التعليم والمعرفة
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
اليوم 11:25
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
اليوم 11:12
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©