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الرياضة

«نبأ صادم» لبرشلونة قبل لقاء أتليتكو في كأس الملك

لامين يامال هل يغيب عن لقاء أتليتكو
24 فبراير 2025 20:31


أنور إبراهيم (القاهرة)

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تلقى الألماني هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة نبأ «صدمة» قبل يوم واحد من مواجهة أتليتكو مدريد في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، إذ أن هناك احتمالاً لغياب نجمه الشاب لامين يامال عن المباراة، حيث لم يتدرب صباح اليوم مع زملائه، ليثير الشكوك بشأن مشاركته في هذا اللقاء المهم.
وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن سبب هذا الغياب يرجع إلى شعوره بالألم خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام لاس بالماس في الدوري«الليجا» التي انتهت بفوز البارسا 2/صفر.
وقالت الصحيفة: إن إصابة فتى برشلونة الذهبي جاءت نتيجة اصطدام بينه وبين داريو إيسوجو وأليكس سواريز لاعبي لاس بالماس. وأضافت: رغم هذه الإصابة التي حرمته من التدريب مع زملائه اليوم، إلا أن اسمه موجود في قائمة الفريق الذي يواجه «الروخي بلانكوس» غداً الثلاثاء.
وتابعت الصحيفة: إن مشاركة يامال في المباراة يتوقف على مدى شعوره بالتحسن والتعافي خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، والهدف المأمول هو أن يُشارك ولو في جزء من المباراة وليس من بدايتها.
وذكر موقع جول العالمي إن هذا الشك بشأن إصابة يامال يمثل ضغطاً إضافياً على فليك، نظراً لأن مواجهة «الأتليتي» عادة ماتكون قوية وصعبة بل وشرسة، ولابد من استخدام كل أسلحته لتخطي عقبة هذا الفريق المدريدي. 

لامين يامال
برشلونة
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد
هانسي فليك
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