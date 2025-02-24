الثلاثاء 25 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي لألعاب المضرب» يتوج الفائزين بالبطولة الثالثة لكرة الطاولة

«أبوظبي لألعاب المضرب» يتوج الفائزين بالبطولة الثالثة لكرة الطاولة
24 فبراير 2025 21:00

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«إثارة» بطل مهرجان غنتوت المجتمعي لـ«أصحاب الهمم»
مباراتان في افتتاح «غنتوت الدولية للبولو»


توج نادي أبوظبي لألعاب المضرب الفائزين في البطولة الثالثة لكرة الطاولة بأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ونظم النادي البطولة على مدار يومي السبت والأحد، بمشاركة 320 لاعباً ولاعبة، لفئات العمومي وتحت 12 و17 سنة، وفئة أصحاب الهمم، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات لكرة الطاولة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومصر للطيران.
وشهدت منافسات أصحاب الهمم فوز ثاني الشحي بالمركز الأول في فئة «تي تي 3»، بينما تصدر محمد رجب فئة «تي تي 4»، كما فاز عبدالمغيث صالح بالمركز الأول في فئة «تي تي 7»، وتوج يوسف الكعبي بصدارة فئة «تي تي 10».
وتصدر أليكسي ليفينستون فئة الرجال، ويوليا بروخوروفا فئة السيدات، بينما حصد لي هونغ لقب فئة تحت 17 سنة، للذكور، وحققت كلوي يسابيل لقب الإناث لنفس الفئة، وفاز جانيو عبدالرحمن بلقب فئة 12 سنة للذكور، وتوجت إيشيخا جوبيناث بلقب هذه الفئة للإناث.
حضر مراسم التتويج محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وعبدالرحمن المنهالي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، وعبدالله التميمي، ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومحمود البلوشي، عضو مجلس إدارة النادي، وعمرو حنفي المدير الإقليمي لمصر للطيران - مكتب أبوظبي.

مجلس أبوظبي الرياضي
كرة الطاولة
منتخبنا لكرة الطاولة
أصحاب الهمم
آخر الأخبار
جيبيسون لاعب بورنموث يختار تمثيل كندا بدلاً من إنجلترا
الرياضة
جيبيسون لاعب بورنموث يختار تمثيل كندا بدلاً من إنجلترا
اليوم 12:36
طحنون بن زايد
علوم الدار
طحنون بن زايد يهنئ الكويت الشقيقة بمناسبة العيد الوطني
اليوم 11:26
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
التعليم والمعرفة
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
اليوم 11:25
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
اليوم 11:12
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©