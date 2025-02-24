«أبوظبي لألعاب المضرب» يتوج الفائزين بالبطولة الثالثة لكرة الطاولة



أبوظبي (وام)



توج نادي أبوظبي لألعاب المضرب الفائزين في البطولة الثالثة لكرة الطاولة بأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ونظم النادي البطولة على مدار يومي السبت والأحد، بمشاركة 320 لاعباً ولاعبة، لفئات العمومي وتحت 12 و17 سنة، وفئة أصحاب الهمم، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات لكرة الطاولة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومصر للطيران.

وشهدت منافسات أصحاب الهمم فوز ثاني الشحي بالمركز الأول في فئة «تي تي 3»، بينما تصدر محمد رجب فئة «تي تي 4»، كما فاز عبدالمغيث صالح بالمركز الأول في فئة «تي تي 7»، وتوج يوسف الكعبي بصدارة فئة «تي تي 10».

وتصدر أليكسي ليفينستون فئة الرجال، ويوليا بروخوروفا فئة السيدات، بينما حصد لي هونغ لقب فئة تحت 17 سنة، للذكور، وحققت كلوي يسابيل لقب الإناث لنفس الفئة، وفاز جانيو عبدالرحمن بلقب فئة 12 سنة للذكور، وتوجت إيشيخا جوبيناث بلقب هذه الفئة للإناث.

حضر مراسم التتويج محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وعبدالرحمن المنهالي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، وعبدالله التميمي، ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومحمود البلوشي، عضو مجلس إدارة النادي، وعمرو حنفي المدير الإقليمي لمصر للطيران - مكتب أبوظبي.