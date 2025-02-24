أصداء عالمية واسعة لـ«طواف الإمارات» في نسخته السابعة



أبوظبي (وام)

حقق طواف الإمارات للدراجات الهوائية بنسخته السابعة، التي توج بلقبها السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات إكس آرجي للمرة الثالثة في تاريخه، أصداء واسعة في ظل تغطيات متميزة لمنافساته من قبل الصحف والمواقع العالمية المتخصصة.

يعد «طواف الإمارات» السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي وأقيمت فعاليات هذه النسخة على مدار 7 مراحل، بإجمالي مسافة 1013.2 كلم، بمشاركة 140 دراجًا من 20 فريقًا عالميًا وقاريًا.

فمن جانبه أكد موقع «فلو بايكس» المتخصص في رياضة الدراجات أن هيمنة بوجاتشار على جولة الإمارات تذكير بأنه في حالة متميزة قبيل سباقات الربيع الكلاسيكية وجولة فرنسا، فيما أوضح موقع بروسيكلنج أن طواف الإمارات أقيم وسط الطبيعة الصحراوية الخلابة وكان الحسم من تادي بوجاتشار الذي حقق إنجازاً قياسياً في جبل حفيت بعدما أحرز اللقب للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بجولة الإمارات.

وتساءل موقع آي بي إس إن سيكل: «متى نرى هذا النجاح الكبير الذي حققه بوجاتشار مع طواف الإمارات بالتتويج باللقب للمرة الثالثة في سباقات عالمية أخرى؟»مشيراً إلى نجاحه في زيادة غلته من الانتصارات العالمية بالفوز في موطن الفريق بعد منافسة شرسة وصعبة في الأمتار الأخيرة.

واستطاع بوجاتشار أن يحرز لقب المرحلة السابعة والأخيرة بجدارة على قمة جبل حفيت بمدينة العين، بعدما قطع مسافة السباق البالغة 176 كلم في زمن قدره 3 ساعات و44 دقيقة و4 ثوان متغلباً على أقرب منافسيه.

وقال البطل تادي بوجاتشار في حسابه على إنستجرام: «خضنا أسبوعاً ممتعاً من المنافسات في الصحراء الرائعة لقد مر هذا الوقت الممتع سريعاً.. أهنئ الفريق بأكمله بعد منحي المكافأة الإضافية للفترة المقبلة.. الآن نأخذ قسطاً من الراحة لنستعد للسباقات الكلاسيكية في إيطاليا».

كان بوجاتشار قد حقق اللقب من قبل عامي 2021، و2022، ليحرزه للمرة الثالثة في 2025 وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أي دراج من قبل ليصل إلى الفوز الـ91 عالمياً في مسيرته الاحترافية.