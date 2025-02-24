رئيس رابطة الليجا: الريال يبكي دائماً ويعيش دور«الضحية»



أنور إبراهيم (القاهرة)

انتقد خافييرتيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني «الليجا» مجدداً موقف ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريزمن الحكام وأخذ عليه تمثيل دور«الضحية» في مواجهة مشاكل التحكيم، وتدهورت العلاقة بين تيباس وريال مدريد في الآونة الآخيرة بسبب احتجاجات الريال المتكررة والمستمرة على قرارات الحكام وآخرها مباراة أوساسونا.

وفي تصريحاته للصحفيين الإسبان، عندما سُئل عن حقيقة أن ريال مدريد نادٍ دائم الشكوى، قال ساخراً: يقولون دائماً إن الجميع ضد الريال وضد مشروعاته وهذا غيرصحيح، إنهم يبكون دائماً وعندما يفوزون يكون ذلك بفضل جهودهم، وعندما يخسرون، فذلك بسبب قرارات الحكام.

وأضاف تيباس قائلاً: لقد بدأت أخجل من هذا الوضع لأنني مدريدي وأشجع «مدريديستا». وعلق قائلاً: كرة بيريز تخدع الناس، فهو يمثل «الأقلية»، وكرة الأغنياء فقط، أما أنا «مدريديستا» حتى النخاع ولكني لست من اتباع فلورنتينو.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يشن فيها تيباس هجوماً على بيريز وريال مدريد، إذ سبق أن قال إن الريال يُلحق الضرر بمسابقة «الليجا» وليس بالحكام فقط، لقد فقدوا عقولهم.

ورد أنشيلوتي على تيباس قائلاً: لا أحب الحديث عن التحكيم ولكن على رئيس الرابطة أن يهدأ. وعلق قائلاً: «لايوجد أحد هنا فقد عقله، كل ما نطلبه مجرد إيضاح لما حدث وتغيير هذا النظام الذي لايُرضي أحداً، فالأندية الأخرى تتهم الحكام بمحاباة ومجاملة ريال مدريد وعندما نقترح عليها تغييرالنظام، لايريدون».