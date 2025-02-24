مباراتان في افتتاح «غنتوت الدولية للبولو»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق في الثالثة عصر اليوم، مباريات بطولة غنتوت الدولية السنوية الثانية للبولو، التي تتجدد إقامتها بملاعب نادي غنتوت، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد البولو، بمستوى (20 هانديكاب).

تستمر منافسات البطولة حتى 8 مارس المقبل، خلال ليالي شهر رمضان المبارك، كتجربة احتفالية مسائية جديدة، بعد أن اعتمدت اللجنة الفنية للبطولة أمس الأول القوائم النهائية للاعبين المشاركين.

وتبدأ الجولة الافتتاحية بلقاء فريق الإمارات بقيادة فارسة البولو الإماراتي سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومعها لوكاس، تاكاورو، ووزندو، فيما يقود فريق أبوظبي فارس اليبهوني الظاهري، فيليكس كارلوس وريكاردو جرووس وألفريدو كابيلا، أعلى اللاعبين المصنفين في البطولة برصيد (8 هانديكاب).

وفي المباراة الثانية، التي تبدأ في الخامسة مساء اليوم، ستكون المواجهة بين فريقي غنتوت بقيادة ناصر الشامسي أعلى اللاعبين المواطنين المصنفين في البطولة، وخوان أمبروجيو، جونزالو فيراري، وماركوس أريا، أما قائمة فريق الحبتور، فيقودها اللاعب المميز محمد الحبتور، ومعه بارتولومي بايوجار، باوتيستا بايوجار، وخوان جوريتش، وهو أعلى اللاعبين المصنفين في صفوف الفريق برصيد (7 هانديكاب).