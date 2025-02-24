الثلاثاء 25 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مباراتان في افتتاح «غنتوت الدولية للبولو»

مباراتان في افتتاح «غنتوت الدولية للبولو»
25 فبراير 2025 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«إثارة» بطل مهرجان غنتوت المجتمعي لـ«أصحاب الهمم»
أصداء عالمية واسعة لـ«طواف الإمارات» في نسخته السابعة

تنطلق في الثالثة عصر اليوم، مباريات بطولة غنتوت الدولية السنوية الثانية للبولو، التي تتجدد إقامتها بملاعب نادي غنتوت، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد البولو، بمستوى (20 هانديكاب).
تستمر منافسات البطولة حتى 8 مارس المقبل، خلال ليالي شهر رمضان المبارك، كتجربة احتفالية مسائية جديدة، بعد أن اعتمدت اللجنة الفنية للبطولة أمس الأول القوائم النهائية للاعبين المشاركين.
وتبدأ الجولة الافتتاحية بلقاء فريق الإمارات بقيادة فارسة البولو الإماراتي سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومعها لوكاس، تاكاورو، ووزندو، فيما يقود فريق أبوظبي فارس اليبهوني الظاهري، فيليكس كارلوس وريكاردو جرووس وألفريدو كابيلا، أعلى اللاعبين المصنفين في البطولة برصيد (8 هانديكاب).
وفي المباراة الثانية، التي تبدأ في الخامسة مساء اليوم، ستكون المواجهة بين فريقي غنتوت بقيادة ناصر الشامسي أعلى اللاعبين المواطنين المصنفين في البطولة، وخوان أمبروجيو، جونزالو فيراري، وماركوس أريا، أما قائمة فريق الحبتور، فيقودها اللاعب المميز محمد الحبتور، ومعه بارتولومي بايوجار، باوتيستا بايوجار، وخوان جوريتش، وهو أعلى اللاعبين المصنفين في صفوف الفريق برصيد (7 هانديكاب).

نادي غنتوت
غنتوت
فلاح بن زايد
مجلس أبوظبي الرياضي
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
آخر الأخبار
جيبيسون لاعب بورنموث يختار تمثيل كندا بدلاً من إنجلترا
الرياضة
جيبيسون لاعب بورنموث يختار تمثيل كندا بدلاً من إنجلترا
اليوم 12:36
طحنون بن زايد
علوم الدار
طحنون بن زايد يهنئ الكويت الشقيقة بمناسبة العيد الوطني
اليوم 11:26
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
التعليم والمعرفة
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
اليوم 11:25
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
اليوم 11:12
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©