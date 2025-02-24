عمار بن حميد: الرياضة أسلوب حياة يعزز التلاحم المجتمعي

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مربط عجمان فريقي عجمان ومربط عجمان، بمناسبة فوزهما بالمركزين الأول والثاني على التوالي في «ألعاب دبي 2025» فئة تحدي المجتمع، وذلك تقديراً لجهودهما المتميزة وإنجازاتهما في هذا الحدث الرياضي الكبير.

وأعرب سمو ولي عهد عجمان عن فخره واعتزازه بالفريقين الفائزين، مشيداً بالمستوى العالي من العزيمة والإصرار والروح التنافسية التي أظهرها اللاعبون خلال المنافسات، ما يجسد مكانة عجمان بيئة داعمة للموهوبين والمتميزين في مختلف المجالات الرياضية.

وأكد سموه أن هذه الإنجازات تمثل مصدر إلهام للشباب، وتعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالرياضة في عجمان، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في دعم القطاع الرياضي وتعزيز ثقافة التميز والتحدي.

وثمن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي دور الفرق الفنية والإدارية في تحقيق هذا النجاح، وقال سموه «الرياضة ليست مجرد منافسة، بل أسلوب حياة يعزز من التلاحم المجتمعي ويغرس قيم التعاون والانضباط والريادة».

وحصد فريق عجمان المركز الأول، وجاء في المركز الثاني فريق مربط عجمان، على صعيد تحدي المجتمع، في «ألعاب دبي 2025». من جانبهم، عبر أعضاء الفريقين عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي عهد عجمان على دعمه المستمر وحرصه على تكريم المتميزين في مختلف الرياضات، مؤكدين أن هذا اللقاء يشكل حافزاً كبيراً لهم لمواصلة العطاء، وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.