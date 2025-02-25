برشلونة يبحث عن «ثغرة» لتسجيل يامال ومارتينيز!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يستطع برشلونة حتى الآن تسجيل عقدي «الفتى الذهبي» لامين يامال، وقلب الدفاع إنيجو مارتينيز، في رابطة الدوري الإسباني «الليجا»، بعد تمديدهما، بسبب تجاوز«سقف الرواتب»، الذي تحدده الرابطة لأندية الدوري، ما دفع إدارة «البلاوجرانا» إلى التفكير في إعادة بيع لاعبها البرازيلي الشاب فيكتور روكي، المعار حالياً لريال بيتيس، إلى ناديه السابق بالميراس من أجل إمكانية تسجيل نجميه الإسبانيين.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن إدارة «البارسا» تواجه «معضلة» إدارية، لأن الوقت يمضي سريعاً وصفقة بيعه لبالميراس يجب أن تتم قبل غلق سوق الانتقالات في البرازيل في 28 فبراير الجاري.

ولم يقدم الشاب البرازيلي روكي الكثير خلال إعارته لريال بيتيس هذا الموسم 2024-2025، حيث لم يسجل إلا 7 أهداف فقط في 33 مباراة شارك فيها مع الفريق الأندلسي بمختلف المسابقات.

وقالت الصحيفة: «إنه حتى لو لم يتمسك بيتيس باللاعب إلى نهاية فترة إعارته، فإن رحيله إلى بالميراس يبقى مجمداً طالما أن برشلونة لم يدفع تعويضاً لنادي ريال بيتيس».

وأضافت الصحيفة: «إن الخطة المبدئية التي اقترحها برشلونة بإعارة اللاعب إلى ناديه البرازيلي، مع خيار شراء إجباري في الصيف المقبل، لم توافق عليها رابطة «الليجا».

وتبحث إدارة برشلونة في الوقت الحالي عن «ثغرة» في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من أجل إمكانية استرجاع المهاجم البرازيلي فوراً من دون أن يضطر إلى إعادة تسجيله، ثم إعادته إلى البرازيل في صورة انتقال نهائي مقابل 25 مليون يورو، ولكن ذلك لم يعد ممكناً طالما تم غلق سوق الانتقالات الشتوية في إسبانيا يوم 3 فبراير الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة استحالة تنفيذ هذه العملية خلال الوقت الضيق المتبقي على موعد غلق سوق الانتقالات في البرازيل «28 فبراير»، فإن برشلونة عليه أن يسعى للاستفادة من «الميركاتو الخاص» الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الصيف المقبل، ومنها بالميراس البرازيلي، الذي من حقه أن يضم لاعباً إلى صفوفه، خلال الفترة من 1 إلى 10 يونيو المقبل، قبل انطلاق البطولة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأنه من الآن وحتى يتم ذلك، يبقى اللاعب فيكتور روكي موجوداً في ريال بيتيس لحين إشعار آخر.