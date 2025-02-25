الأربعاء 26 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رونالدو يعترف: ميسي هو «الوحيد» الأكثر مني موهبة!

رونالدو يعترف: ميسي هو «الوحيد» الأكثر مني موهبة!
25 فبراير 2025 10:15

معتز الشامي (أبوظبي)
يعد الأسطورة البرازيلي رونالدو نازاريو أحد أعظم المهاجمين في تاريخ كرة القدم، حيث فاز بكأس العالم مرتين مع البرازيل، الأولى في عام 1994 ضد إيطاليا، والثانية في عام 2002 ضد ألمانيا، كما لعب في نهائي عام 1998، حيث واجهت البرازيل الدولة المضيفة فرنسا.

 

أخبار ذات صلة
ميسي.. عقوبة «التصرف العنيف»!
ميسي يفتتح الدوري الأميركي بـ«تمريرتين حاسمتين»


وطوال مسيرته، أدرك رونالدو عظمته، ولكن الأهم من ذلك أنه أدرك مكانته في تاريخ كرة القدم، وعندما طُلب منه مقارنة موهبته بموهبة أساطير آخرين مثل؛ روماريو، وأدريانو، وكريستيانو رونالدو، اعترف بأنه لا يوجد سوى لاعب واحد يعتقد أنه أعظم منه، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، وهو اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وشارك رونالدو مع العديد من أساطير كرة القدم، حيث بدأ مسيرته في البرازيل مع كورينثيانز، وقدم موسماً رائعاً، وشارك في 34 مباراة، وسجل 34 هدفاً، خلال ذلك الوقت، وكان زميلاً في الفريق مع النجم البرازيلي ريفالدو.
ولعب رونالدو لاحقاً في هولندا مع نادي آيندهوفن، إلى جانب المواهب الشابة كوكو وجوديونسن، وخلال فترة وجوده هناك، سجل 42 هدفاً في 46 مباراة، وبعد ذلك، انتقل إلى برشلونة لموسم قصير، وحافظ على معدل تسجيل مثير للإعجاب، حيث سجل 34 هدفاً في 37 مباراة.
بعد فترة لعبه مع برشلونة، انضم إلى إنتر ميلان في عام 1997، ورغم أنه كان بطلاً للعالم مع البرازيل في عام 1994، إلا أنه كان لا يزال لاعباً شاباً، ولم يشعر بنفس الضغوط في ذلك الوقت، وفي عام 1998، وبعد موسم رائع في إيطاليا، وصل إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية، لكنه خسر أمام فرنسا بقيادة زين الدين زيدان، ووصل إلى نهائي كأس العالم في عام 2002 وسيطر على البطولة بأكملها، وفاز بكأسه الثانية ورفعها.
ولعب «الظاهرة» لريال مدريد كجزء من فريق النجوم، إلى جانب نجوم مثل، بيكهام وزيدان وكامبياسو وراموس وكاسياس وراؤول، وغالباً ما تتم مقارنة مسيرة رونالدو بأفضل لاعبي كرة القدم، ومع ذلك، اعترف النجم البرازيلي أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي فقط هو الذي يتفوق عليه، مشيراً إلى أنه أعظم لاعب على الإطلاق.

رونالدو البرازيلي
ليونيل ميسي
منتخب البرازيل
كأس العالم
آخر الأخبار
العطية يتصدر «رالي أبوظبي الصحراوي» بفارق 41 ثانية
الرياضة
العطية يتصدر «رالي أبوظبي الصحراوي» بفارق 41 ثانية
اليوم 20:49
نصف نهائي كأس رئيس الدولة 2 أبريل
الرياضة
نصف نهائي كأس رئيس الدولة 2 أبريل
اليوم 20:46
لأول مرة.. موائد إفطار وسحور في ساحة الوصل
علوم الدار
لأول مرة.. موائد إفطار وسحور في ساحة الوصل
اليوم 20:45
حمدان بن محمد يعلن  اكتمال عملية تطوير "اتحاد سات"
علوم الدار
حمدان بن محمد يعلن  اكتمال عملية تطوير "اتحاد سات"
اليوم 20:41
«الآسيوي» ينفي تغيير نظام «النخبة» و«الأبطال 2»
الرياضة
«الآسيوي» ينفي تغيير نظام «النخبة» و«الأبطال 2»
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©