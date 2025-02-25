رونالدو يعترف: ميسي هو «الوحيد» الأكثر مني موهبة!

معتز الشامي (أبوظبي)

يعد الأسطورة البرازيلي رونالدو نازاريو أحد أعظم المهاجمين في تاريخ كرة القدم، حيث فاز بكأس العالم مرتين مع البرازيل، الأولى في عام 1994 ضد إيطاليا، والثانية في عام 2002 ضد ألمانيا، كما لعب في نهائي عام 1998، حيث واجهت البرازيل الدولة المضيفة فرنسا.



وطوال مسيرته، أدرك رونالدو عظمته، ولكن الأهم من ذلك أنه أدرك مكانته في تاريخ كرة القدم، وعندما طُلب منه مقارنة موهبته بموهبة أساطير آخرين مثل؛ روماريو، وأدريانو، وكريستيانو رونالدو، اعترف بأنه لا يوجد سوى لاعب واحد يعتقد أنه أعظم منه، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، وهو اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وشارك رونالدو مع العديد من أساطير كرة القدم، حيث بدأ مسيرته في البرازيل مع كورينثيانز، وقدم موسماً رائعاً، وشارك في 34 مباراة، وسجل 34 هدفاً، خلال ذلك الوقت، وكان زميلاً في الفريق مع النجم البرازيلي ريفالدو.

ولعب رونالدو لاحقاً في هولندا مع نادي آيندهوفن، إلى جانب المواهب الشابة كوكو وجوديونسن، وخلال فترة وجوده هناك، سجل 42 هدفاً في 46 مباراة، وبعد ذلك، انتقل إلى برشلونة لموسم قصير، وحافظ على معدل تسجيل مثير للإعجاب، حيث سجل 34 هدفاً في 37 مباراة.

بعد فترة لعبه مع برشلونة، انضم إلى إنتر ميلان في عام 1997، ورغم أنه كان بطلاً للعالم مع البرازيل في عام 1994، إلا أنه كان لا يزال لاعباً شاباً، ولم يشعر بنفس الضغوط في ذلك الوقت، وفي عام 1998، وبعد موسم رائع في إيطاليا، وصل إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية، لكنه خسر أمام فرنسا بقيادة زين الدين زيدان، ووصل إلى نهائي كأس العالم في عام 2002 وسيطر على البطولة بأكملها، وفاز بكأسه الثانية ورفعها.

ولعب «الظاهرة» لريال مدريد كجزء من فريق النجوم، إلى جانب نجوم مثل، بيكهام وزيدان وكامبياسو وراموس وكاسياس وراؤول، وغالباً ما تتم مقارنة مسيرة رونالدو بأفضل لاعبي كرة القدم، ومع ذلك، اعترف النجم البرازيلي أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي فقط هو الذي يتفوق عليه، مشيراً إلى أنه أعظم لاعب على الإطلاق.