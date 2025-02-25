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الرياضة

«إثارة» بطل مهرجان غنتوت المجتمعي لـ«أصحاب الهمم»

«إثارة» بطل مهرجان غنتوت المجتمعي لـ«أصحاب الهمم»
25 فبراير 2025 10:43

أبوظبي (الاتحاد)
فاز فريق «إثارة» للبولو بلقب مهرجان الأمل المجتمعي لأصحاب الهمم، الذي نظمه نادي غنتوت بملاعبه، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، تزامناً مع «عام المجتمع 2025»، وهو الحدث الذي عاد ريعه لدعم مركز العين للرعاية والتأهيل، في إطار الدور المجتمعي المتواصل من النادي.
وجاء تتويج فريق «إثارة»، بفوزه على فريق «الأمل» للبولو بالهدف الذهبي بنتيجة 4-3، بعد أن انتهى زمنها الرسمي للمباراة بالتعادل 3-3، وقد مثل فريق إثارة في المباراة الخيرية، علي المري، يوسف بن دسمال، خوان أمبو وماركوس أرايا، فيما ضمت قائمة فريق الأمل ناصر الشامسي، هوراسيو هيجاي، أوسكار كولومبريس وجونزالو فيراري.
واشتمل المهرجان الخيري المجتمعي على العديد من الفقرات المجتمعية الترفيهية للأطفال، والتي اشتملت على استعراضات لكرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة، مع توزيع الوجبات الخفيفة المجانية للأطفال ومرافقيهم، كذلك بعض العروض المجتمعية الممتعة المقدمة من شرطة أبوظبي.
وفي ختام المهرجان، قام سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وخالد سعيد المرزوقي العضو المنتدب المدير التنفيذي للنادي بتسليم شيك التبرع المقدم من نادي غنتوت، وتكريم الفريقين، والتقاط الصور التذكارية.

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