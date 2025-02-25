«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أنهى منتخبنا الوطني للناشئين، مشاركته في بطولة «كأس اتحادات كرة القدم الودية تحت 16 عاماً»، والتي أقيمت في مدينة سالو الساحلية بإقليم كتالونيا الإسبانية، في المركز الثالث، في الوقت الذي توج فيه منتخب السويد بلقب البطولة، وحل المنتخب التشيكي ثانياً، ومنتخب ويلز في المركز الرابع.

وختم «أبيض الناشئين» مشوار مشاركته في البطولة الودية، بالفوز على منافسه ويلز 3-1، وشهدت المواجهة الأخيرة حصد محمد جمعة مهاجم منتخبنا ولاعب نادي شباب الأهلي، جائزة «رجل المباراة»، بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 31، وصنع الهدفين الثاني والثالث لزملائه محمد الفلاسي في الدقيقة 65، وعبيد آل علي في الدقيقة 77.

وخاض «أبيض الناشئين»، ثلاث مباريات، خلال مشاركته في البطولة التي لُعبت مبارياتها على ملاعب «قرية البحر الأبيض المتوسط الرياضية»، خسر الأولى أمام التشيك 0-1 سجله سيباستيان جاجر في الدقيقة 63، وخسر في الثانية أمام السويد 2-4، بعدما فرط في تقدمه بهدفي مايد عادل خميس في الدقيقتين 14 و20.

وتدخل المشاركة في بطولة إسبانيا الودية، ضمن برنامج إعداد «أبيض الناشئين» لخوض نهائيات النسخة 20 لـ «كأس آسيا تحت 17 عاماً 2025»، والمقررة، خلال الفترة من 3 إلى 20 أبريل المقبل، بالسعودية.

ووضعت قرعة النهائيات «أبيض الناشئين» في المجموعة الثانية، والتي تُلعب مبارياتها على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، فيتنام، فيما ضمت المجموعة الأولى السعودية، أوزبكستان، تايلاند، الصين، وشملت بقية المجموعات: كوريا الجنوبية اليمن، أفغانستان، إندونيسيا «الثالثة» ، إيران، طاجيكستان، عمان، وكوريا الشمالية «الرابعة».

ويدشن «أبيض الناشئين» مشواره في النهائيات القارية بلقاء منافسه «السامواري» حامل لقب النسخة الأخيرة في 2023، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف مساء الجمعة 4 أبريل المقبل، فيما ستكون المواجهة الثانية أمام منتخب أستراليا مساء الاثنين 7 أبريل على الملعب ذاته، على أن يختتم الدور الأول بلقاء فيتنام مساء الخميس 10 أبريل.