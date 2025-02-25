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الرياضة

جيبيسون لاعب بورنموث يختار تمثيل كندا بدلاً من إنجلترا

جيبيسون لاعب بورنموث يختار تمثيل كندا بدلاً من إنجلترا
25 فبراير 2025 12:36

 
لندن (رويترز)
قرر دانييل جيبيسون لاعب بورنموث المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تمثيل كندا في المنافسات الدولية بدلاً من إنجلترا، واختير المهاجم ضمن التشكيلة الأولية لمنتخب كندا لنهائيات دوري أمم الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) 2025.
وقضى جيبيسون، المولود في كندا، والذي يحق له تمثيل إنجلترا أو جاميكا عبر جنسيتي أبويه، سنوات ضمن منتخب إنجلترا للشباب، ومثل إنجلترا في كأس العالم تحت 20 عاماً عام 2023.
وقال الاتحاد الكندي لكرة القدم، إن جيبيسون (21 عاماً) لا يمكنه اللعب رسمياً مع كندا حتى تتم الموافقة على «تغيير اتحاده» من قبل الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، وذكر مصدر مطلع على الأمر أن الاتحاد الكندي يتوقع أن يُحسم الأمر قبل إعلان القائمة النهائية للمنتخب الكندي التي تضم 23 لاعباً، وربما يُحسم الأمر هذا الأسبوع.
وفي عام 2021، أصبح جيبيسون الذي كان مهاجماً لفريق شيفيلد يونايتد عمره 17 عاماً حينذاك، أصغر لاعب يسجل في أول مشاركة أساسية له بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك خلال الفوز 1-صفر على إيفرتون.
ولم يسجل جيبيسون في ثماني مباريات بالدوري الممتاز خاضها من مقاعد بدلاء بورنموث هذا الموسم، لكنه سجل هدفين، خلال مباراتين في كأس الاتحاد الإنجليزي. 

 

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