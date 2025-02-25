عمر السومة يكتب التاريخ في الدوري السعودي بـ 148 هدفاً

علي معالي (أبوظبي)

يحتل فريق العروبة مركزاً متأخراً بين ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، ورغم ذلك نجح النجم السوري عمر السومة في تعزيز مكانته كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف عبر تاريخ المسابقة برصيد 148 هدفاً، بعد أن سجل هدفاً من هدفي فوز فريقه على ضمك 2-1، في الجولة الـ 22، ليرفع رصيد العروبة إلى 23 نقطة، ويبتعد بذلك السومة عن المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب، الذي يملك في رصيده حالياً 142 هدفاً.

وأصبح عمر السومة أكثر لاعب إسهاماً بالأهداف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 169 إسهاماً تهديفياً (أحرز 148 وصنع 21)، متخطياً عبدالرزاق حمد الله بفارق 4 إسهامات تهديفية.

وقبل تعاقد العروبة مع السومة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، سجل الفريق هدفين فقط خلال 9 مباريات، فيما استطاع النادي السعودي إحراز 8 أهداف خلال آخر 7 مواجهات، منذ التعاقد مع النجم السوري.

كان عمر السومة (35 عاماً)، قد بدأ رحلة التألق في الملاعب السعودية مع النادي الأهلي في 2014، حيث خاض 240 مباراة، وأحرز 193 هدفاً، وقدم 30 تمريرة حاسمة، حاصداً لقب هداف الدوري 3 مرات، إضافة لتتويجه بـ4 ألقاب؛ هي الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأس ولي العهد، وكأس السوبر.