بلاغ جنائي ضد مورينيو في تركيا



اسطنبول (أ ف ب)

اتهم جالطة سراي المدرب البرتغالي لفنربهتشه جوزيه مورينيو بالإدلاء «بتصريحات عنصرية» عقب التعادل السلبي بين الغريمين التقليديين في إسطنبول الاثنين في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري التركي لكرة القدم.

ولم يتضح على الفور ما هي التعليقات التي كان يشير إليها جالطة سراي، ولم يرد مورينيو علناً على هذا الاتهام.

وفي تصريحات أدلى بها عقب التعادل، ورد أن المدرب البرتغالي قال إن المتواجدين على مقاعد بدلاء جالطه سراي كانوا «يقفزون مثل القردة».

كما ورد أنه كرر انتقاداته للحكام الأتراك الذين غابوا عن هذه المواجهة الحساسة بين الغريمين، والتي أدارها الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، وذلك بعدما طالب الناديان بطاقم أجنبي وفق ما تم تداوله.

وفي بيانه، أفاد جالطة سراي بأنه سيبدأ إجراءات جنائية ضد المدرب البرتغالي البالغ 62 عاماً، قائلاً «منذ بداية مهامه الإدارية في تركيا، أصدر مدرب فنربهتشه جوزيه مورينيو باستمرار تصريحات مهينة موجهة إلى الشعب التركي».

وتابع «تصاعدت حدة تصريحاته من مجرد تعليقات غير أخلاقية إلى خطاب لا إنساني بشكل لا لبس فيه. وبالتالي، نعلن رسمياً عن نيتنا الشروع في إجراءات جنائية بشأن التصريحات العنصرية التي أدلى بها جوزيه مورينيو. وبناء عليه، سنقدم شكاوى رسمية إلى الاتحادين الأوروبي (ويفا) والدولي (فيفا) لكرة القدم».

ولم يصدر أي تعليق فوري من فنربهتشه الذي يحتل المركز الثاني في الدوري بفارق ست نقاط خلف جالطة سراي المتصدر.

واستلم مورينيو مهمة الإشراف على فناربخشه الصيف المنصرم، وذلك بعد ثلاثة مواسم مع روما الإيطالي قاد خلالها نادي العاصمة إلى لقب مسابقة «كونفرنس ليج» عام 2022، ليضيفه إلى خزائنه التي تعج بالكؤوس، أبرزها دوري أبطال أوروبا مع بورتو عام 2004 وإنتر الإيطالي عام 2010 ويوروبا ليج مع مانشستر يونايتد عام 2017، في مسيرة توّج خلالها بلقب الدوري المحلي مع كل من بورتو (مرتان)، تشيلسي (3 مرات)، إنتر (مرتان)، وريال مدريد الإسباني (مرة).