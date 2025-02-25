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الرياضة

جولر.. «حالة إحباط» في ريال مدريد

جولر.. «حالة إحباط» في ريال مدريد
25 فبراير 2025 15:15

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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لم يعُد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد راضياً عن الدولي التركي الشاب أردا جولر خلال هذه الأسابيع الأخيرة، ما جعل التكهنات تتزايد بشأن مستقبله في «سانتياجو برنابيو»، ولم يحصل جولر على دقائق لعب كافية هذا الموسم، إذ إنه لم يلعب إلا 291 دقيقة فقط، وكان يأمل إقناع أنشيلوتي في التدريبات هذا الأسبوع، حتى يمكنه المشاركة في المباراتين المهمتين القادمتين، الأولى غداً الأربعاء في نصف نهائي كأس الملك أمام ريال سوسيداد، والثانية في الجولة المقبلة للدوري الإسباني «الليجا» أمام ريال بيتيس السبت أول مارس.
ويمثل جولر «حالة أحباط» في ريال مدريد، وعندما سُئل أنشيلوتي عن اللاعب رقم 19 الذي لم يعد يلعب لخامس مباراة على التوالي، قال: «إنه جاهز للعب». ويبدو أن الإيطالي قالها هرباً من السؤال.
وكشفت صحيفة ريليفو النقاب عن أن تراجع مستوى أداء جولر ظهر بوضوح في تحليل «فيديو» مباراة ليجانس، التي شارك فيها في كأس الملك، حيث كان واضحاً أنه يعاني من مشاكل في اتخاذ القرارات والانضباط التكتيكي والتحركات، وعدم الضغط على المنافس، وافتقاده الشراسة المطلوبة من لاعب في مثل سنه، فضلاً عن مواجهة صعوبات كبيرة في التأقلم مع التعليمات التكتيكية، ما أثار الشكوك بشأنه داخل الجهاز الفني.
ورغم الآمال والطموحات التي كانت معلقة عليه ليكون لاعباً أساسياً في مستقبل «الميرينجي»، لكونه موهبة حقيقية، فإن دوره مع الفريق لم يتطوربالدرجة الكافية، في الوقت الذي كانت فيه الجماهير تنتظر منه تقديم موسم استثنائي، في حين توقع زملاؤه اللاعبون أن يواجه التحدي بقوة وشراسة، ولكن للأسف كان رد فعله محدوداً وضعيفاً جداً.
وأشارت الصحيفة إلى أن أنشيلوتي يساوره قلق شديد أيضاً فيما يتعلق بعدم التزام جولر بالواجبات الدفاعية في التدريبات، رغم مهاراته الفنية التي لا خلاف عليها، إذ كان المدرب الإيطالي يتوقع منه شراسة أكبر، وقدرة على الالتحامات وافتكاك الكرة.
ورغم ذلك، شدّدت الصحيفة على أن أحداً في «البيت الأبيض» لم يتطرق للحديث عن إمكانية رحيل جولر على سبيل الإعارة بنهاية الموسم، وإن كان هذا هو الحل الأكثر فائدة لصقل موهبته ومنحه خبرات كبيرة في حالة حصوله على دقائق لعب أكثر، كما أن اللاعب نفسه لا يفكر في الرحيل، ويؤكد أنه سوف يقاتل من أجل إثبات جدارته باللعب لـ«البلانكوس».

ريال مدريد
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