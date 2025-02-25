دقة هجومية وصلابة دفاعية.. شباب الأهلي الأفضل بعد 17 جولة

معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل شباب الأهلي تصدره لدوري أدنوك للمحترفين برصيد 44 نقطة، بعد مرور 17 جولة من دون أي خسارة، يليه الشارقة بـ 37 نقطة، ثم العين في المركز الثالث بـ 29 نقطة، أما الوحدة والجزيرة والوصل، فهم في صراع قوي على المراكز المتقدمة برصيد 28 و27 نقطة لكل منهم، وهناك أرقام واضحة في مسيرة فرق الدوري حتى الجولة الأخيرة.



الفاعلية أمام المرمى

يعد الجزيرة الأكثر فاعلية من حيث معدل تحويل التسديدات إلى أهداف بنسبة 20.3%، يليه عجمان بـ 20.1%، ثم كلباء بـ 19.5% ، أما شباب الأهلي، فيحتل المركز الرابع بـ 18.5% متساوياً مع النصر، وفيما يخص دقة التسديدات على المرمى، يتصدر عجمان القائمة بنسبة 59.0%، يليه كلباء بـ 52.6%، ثم الوحدة بـ 52.0%.

أهداف الشوط الثاني

يعتمد العروبة على الشوط الثاني، حيث سجل 69% من أهدافه فيه، بينما سجل شباب الأهلي 53% من أهدافه في الشوط الثاني، ما يعكس توازن الأداء بين الشوطين، أما الجزيرة، فسجل 43% من أهدافه في الشوط الثاني، بينما العين يحافظ على التوازن بنسبة 49%. على الجانب الآخر، استقبل الشارقة 75% من أهدافه في الشوط الثاني، تليه كلباء بـ 71%، وشباب الأهلي بـ 69%.

التمرير والاستحواذ

يتصدر النصر قائمة دقة التمرير بنسبة 86.4%، يليه العين بـ 86.0%، ثم الوصل بـ 84.8%، أما في نصف ملعب المنافس، فيتفوق النصر بنسبة 83.3%، يليه العين بـ 82.7%، ثم الوصل بـ 81.6% ، في التمرير في الثلث الأخير، تصدر النصر بـ 76.4%، يليه العين بـ 76.2%، ثم الوصل بـ 74.1%، أما من حيث التمرير في نصف الملعب الدفاعي، فجاء الجزيرة في الصدارة بـ 92.35%، متفوقاً على النصر والعين اللذين حصلا على نسبة 91.63%.

الدفاع الأقوى والأضعف

شباب الأهلي هو الفريق الأقل استقبالاً للتسديدات بـ 126 تسديدة فقط، يليه الشارقة بـ 128 تسديدة، بينما كان العروبة الأكثر استقبالاً بـ 266 تسديدة، أما من حيث الشباك النظيفة، فقد حافظ الشارقة على شباكه نظيفة في 10 مباريات، يليه شباب الأهلي بـ 6 مباريات، ثم الوحدة والوصل بالعدد نفسه، بينما حقق بني ياس 5 مباريات بشباك نظيفة.