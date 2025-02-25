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الرياضة

أرتيتا: لن أستسلم في سباق الدوري «إلا على جثتي»!

أرتيتا: لن أستسلم في سباق الدوري «إلا على جثتي»!
25 فبراير 2025 16:14

لندن (أ ف ب)
أكد الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، أنه لن يستسلم في سباق لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم «إلا على جثته»، على الرغم من اعترافه بأن ثاني الترتيب يواجه تحدياً تاريخياً صعباً للحاق بليفربول.
ويلعب أرسنال، الذي يحتل المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن الصدارة، مع مضيفه نوتنجهام فورست غداً «الأربعاء» في المرحلة 27، بعد الخسارة أمام وستهام 0-1 الأسبوع الماضي ضمن المرحلة 26، التي شهدت فوز ليفربول على مانشستر سيتي حامل اللقب 2-0.
وشعر أرتيتا بخيبة أمل كبيرة بعد تلك الخسارة، خاصة أن فريقه المتأثر بالإصابات أنهى الموسمين الماضيين في الوصافة خلف سيتي.
ورفض المدرب الإسباني بشدة الاستسلام في مؤتمر صحفي عشية المباراة، مشدداً على أنه لن يتخلى عن سباق اللقب «إلا على جثتي».
وتابع أنه: «سأعود إلى المنزل» إذا فقد إيمانه بقدرة أرسنال على اللحاق بليفربول تحت قيادة الهولندي أرنه سلوت.
وأضاف: «حسابياً الأمر ممكن، أنت هناك في المنافسة، عليك أن تلعب كل مباراة».
لكن مساعد مواطنه بيب جوارديولا في سيتي سابقاً، أقرّ بضخامة حجم التحدي الذي يواجهه أرسنال الساعي إلى التتويج بلقبه الأول في الدوري منذ عام 2004.
وقال: «الفوز بهذا الدوري في ظل الظروف التي نواجهها سيتطلب القيام بشيء لم يفعله أحد في تاريخ الدوري الإنجليزي».
وأردف: «في النهاية، يجب أن تحقق عدداً معيناً من النقاط للفوز بهذا الدوري، وعلينا أن نصل إلى هذا العدد إذا أردنا أي فرصة لتحقيق ذلك، لكننا بالتأكيد سنواصل المحاولة».
ولعب أرسنال مباراة أقل مقارنة بليفربول، لكنه تأثر بسلسلة من الإصابات، خاصة في الخط الهجومي، إذ خرج كل من الألماني كاي هافيرتس والبرازيلي جابريال جيزوس من الحسابات حتى نهاية الموسم.
في المقابل، من المتوقع عودة الجناح الدولي بوكايو ساكا الشهر المقبل بعد غيابه منذ ديسمبر، في حين أن البرازيلي الآخر جابريال مارتينيلي غير متاح حالياً أيضاً.
وسبق أن غاب قائد الفريق النروجي مارتن أوديجارد عن 12 مباراة بسبب إصابة في الكاحل.
قال أرتيتا إنه كان فخوراً بصلابة فريقه وطموحه، مشيراً إلى أن الخسارة أمام وستهام كانت «قاسية جداً»، لكنه استطرد: «الحقيقة هي أنه لا يزال هناك الكثير من المباريات للعبها، وعليك أن تعود بقوة».
وأكمل: «يجب أن تمتلك المستويات المطلوبة والاستمرارية والتعطش لتحقيق الفوز مجدداً، وهذا ما سنفعله الأربعاء».

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