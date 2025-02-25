الشحي يحصد ذهبية «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو» في روما

أبوظبي (الاتحاد)

حقق البطل الإماراتي خالد الشحي إنجازاً رياضياً لافتاً في بطولة «أبوظبي جراند سلام» للجوجيتسو، التي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما من 21 إلى 23 فبراير الجاري، حيث توج بالميدالية الذهبية في فئة الحزام الأسود للمحترفين، في نزالات تعتبر من أقوى المنافسات في عالم الجوجيتسو، أثبت فيها الشحي تميزه على الساحة العالمية، حيث تنافس مع نخبة من أبرز اللاعبين المحترفين في رياضة الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم.

ورغم المنافسة الشديدة، تمكن الشحي من اجتياز جميع التحديات في فئة الحزام الأسود، ليحصد الذهب ويعزز مكانته كأحد أبرز أبطال الإمارات في رياضة الجوجيتسو وتعتبر فئة الحزام الأسود للمحترفين من أقوى الفئات في هذه الرياضة، ما يجعل الفوز بها إنجازاً كبيراً، ومميزاً عن بقية الإنجازات الأخرى في البطولة.

أما على مستوى الإنجازات الإماراتية الأخرى، فقد شهدت البطولة تألقاً لافتاً من العديد من اللاعبين الإماراتيين، بعدما أحرز عبيد الكتبي الميدالية الذهبية في الحزام البنفسجي لوزن 56 كجم، فيما حصل خالد العلي على الميدالية الفضية في نفس الفئة، كما أضاف عمر الزرعوني الميدالية الفضية في الحزام البنفسجي لوزن 120 كجم.

وفي فئة الحزام البني، حقق راشد الشحي الميدالية الذهبية في نزال إماراتي نهائي ضد زميله زايد الشامسي في وزن 56 كجم، ليظهر تفوقه في هذه الفئة أيضاً. فيما حصل سلطان سيف على البرونزية في وزن 62 كجم، وعبدالله الكبيسي على البرونزية في وزن 94 كجم، وسالم زايد على البرونزية في وزن 120 كجم.

أما في فئة السيدات، فقد أضافت عائشة الشامسي إنجازاً مميزاً بفوزها بالميدالية الذهبية في الحزام البنفسجي لوزن 49 كجم، بينما حصلت شما الكلباني على الميدالية الفضية في وزن 62 كجم.

وعبر خالد الشحي عن سعادته الكبيرة، وقال: «أنا فخور جداً بتحقيق الذهب في أقوى منافسات الحزام الأسود للمحترفين، المنافسة كانت شديدة، واللاعبون جميعهم يمتلكون مهارات استثنائية، ولكن بفضل التحضير الجاد والتدريب المستمر، استطعت الوصول إلى هذه النتيجة المميزة.. الفوز في فئة الحزام الأسود يعكس مستوى التقدم الكبير الذي حققته رياضة الجوجيتسو في الإمارات، وأشكر القيادة الرشيدة على الدعم المستمر لنا».