كأس العالم للأندية تختتم زيارة الإمارات بـ «صورة تذكارية»

معتز الشامي (أبوظبي)

اختتمت جولة الكأس الجديدة لبطولة كأس العالم للأندية زيارتها إلى الدولة، ومقر نادي بصورة تذكارية لفريق «الزعيم»، بطل آسيا وممثل الوطن في مونديال الأندية، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأميركية، من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين، حيث يلعب العين بصفته بطلاً لآسيا في البطولة، ضمن المجموعة السابعة، مع فرق مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي.

ويلتقي العين في أولى مبارياته في مرحلة المجموعات، مع فريق يوفنتوس يوم الأربعاء 18 يونيو المقبل، على ملعب «أودي فيلد» في واشنطن، في تمام الساعة السادسة من صباح الخميس بتوقيت الإمارات، والمباراة الثانية أمام مانشستر سيتي، يوم الأحد 22 يونيو يونيو المقبل، على ملعب «مرسيدس بنز» في أتلانتا، في تمام الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين بتوقيت الإمارات، ويختتم «الزعيم» مبارياته في مرحلة المجموعة بلقاء الوداد المغربي يوم الخميس 26 يونيو، على ملعب «أودي فيلد» في واشنطن، في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الجمعة.



وكان فيفا قد اختار الإمارات لتكون المحطة الأولى للكأس الجديدة للبطولة، بالتنسيق مع نادي العين، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تم اعتماد برامج استثنائية وفعاليات غير مسبوقة في أبرز المعالم السياحية في العاصمة أبوظبي، بما في ذلك مدينة العين، احتفاء بالبطولة التي تستقطب أنظار عشاق كرة القدم حول العالم.



وتضمنت الزيارة مقر ياس مول، وقصر الإمارات، ثم مدينة العين وقصر الموجعي، واستاد هزاع بن زايد، بالإضافة لزيارة سريعة في دبي بجوار برج خليفة في دبي.